이영애, 김영광, 박용우가 휴먼 범죄 스릴러의 서막을 올린다.

20일 밤 9시 20분 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'(연출 송현욱 / 극본 전영신) 1회에서는 가족을 지키기 위해 마약 세계에 발을 들이게 된 평범한 주부 강은수(이영애 분)가 일생일대 위기에 놓인다.

이날 방송에서 강은수는 남편 박도진(배수빈 분)의 투자 실패로 집이 경매에 넘어갈 위기에 처하고 설상가상 박도진이 암 선고까지 받으며 평온했던 일상이 산산조각 난다.

가족이 고통받는 현실에 괴로워하던 남편의 충격적인 선택 앞에 강은수는 마약 밀매 조직 팬텀이 집에 두고 간 약 가방과 함께 범법의 길에 들어선다. 한 번도 법을 어긴 적 없이 살아왔던 강은수가 선과 악의 경계에서 갈등하는 모습은 깊은 공감과 몰입을 자극할 예정이다.
한편 팬텀의 마약 가방을 들고 도주하던 조직원의 돌발 행동으로 광남경찰서 마약수사팀은 난항에 빠진다. 팀장 장태구(박용우 분)는 수사의 촉을 발동시켜 조직원의 이동 경로를 추적하던 중 강은수의 집 근처에서 수상한 정황을 포착한다. 과연 금기의 세계에 발을 들이자마자 위기에 몰린 은수는 수사망을 피해 무사히 치료비를 마련할 수 있을지 관심이 집중된다.

하반기 기대작으로 꼽히고 있는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'은 20일 밤 9시 20분 첫 방송 된다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

