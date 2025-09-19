사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

'신상 출시 편스토랑' 김재중도 몰랐던 부모님의 과거사가 공개됐다.19일 방송된 KBS 2TV '신상 출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 김재중이 부모님의 비밀을 알게 됐다.이날 김재중은 어머니 건강 이상을 전하며 "전에 골반, 무릎 수술을 하셨는데, 이제 발목까지 왔다. 유지될 수 있는 연골이 없는 것"이라고 밝혔다. 아버지는 "결혼할 때 손에 물 한 방울 안 묻히고 살게 해주겠다고 했는데, 엄마 고생만 시켰다"며 미안함을 드러냈다.과거 금수저였던 아버지의 파란만장한 이야기가 공개됐다. 김재중 아버지는 "운수업을 하머 '쳥양에서 제일 부자'로 살았다"고 밝혔다. 기성복이 없던 시절 양복만 몇백 벌이었다고. 어머니는 "그때까지는 벌어주는 걸로 살았다"고 회상했다.주변 사람들의 동업 제안으로 주유소 사업에 목돈을 투자한 아버지는 1년 만에 부도나면서 전 재산을 잃고 1억원 빚까지 떠안게 됐다. 당시 압구정 H아파트가 865만원 정도라고.아버지는 "사업 실패 충격으로 미쳤다. 주변에서 정신병자라고 했다"며 정신착란으로 죽을 고비도 많이 넘겼다고 털어놨다.김재중 어머니는 "주유소 망한 뒤 남편한테 신병이 왔다. 신내림 안 받으니까 미친 사람처럼 정신이 없더라"며 9남매도 몰랐던 충격 과거를 이야기했다.신병을 고치기 위해 아버지는 스님 권유로 머리 깎고 절에 갔고, 홀로 남아 9남매를 책임져야 했던 어머니는 "죽으려고 해도 죽을 수가 없었다"며 인삼, 과자, 귤 등 길거리 장사를 시작했다고 전했다.어머니는 "인삼 펴놓고 파는데 남편이 절에서 내려와서 '국밥 한 그릇 먹자고 미안하다고' 하더라. 그때가 제일 내 마음을 울렸다. 없이 살아도 남편이 있으니까 내 생각을 해주는구나 싶더라. 나 진짜 고생 많이 했다"고 회상했다. 이에 아버지는 "내가 고생 많이 시켰다. 스럽다. 내가 죄인이다"라며 미안함을 내비쳤다.한편, 어머니는 시누이에게 받은 가게에서 족발 보리밥 수제비 등을 팔았고, 족발에 김치전 서비스를 넣어 경찰서에 배달한 건이 입소문을 타면서 한 달 매출 3~4000만원을 올리며 1억원 빚을 갚았다고 말했다.어머니를 도와 배달 일을 했다는 김재중은 “동그란 은쟁반에 신문지 하나 덮어서 배달 가는 게 너무 부끄러웠다. 친구들 마주칠까봐 일부러 먼 길로 돌아서 갔다. 그래서 배달 시간이 오래 걸렸다. 지금 생각하면 아무것도 아닌데”라고 이야기했다.어머니는 "새 식당 개업 날, 한 도사가 와서 '이제 고생 끝나셨네요'라고 했다. 또 '크게 이름 날릴 자손이 나온다고 했다. 그 아이가 결혼할 때까지 이 가게를 팔지 말라고 하더라. 그래서 못 팔고 있다. 아들 결혼하면 팔겠다"고 전했다. 김재중은 "그 가게를 아직도 가지고 있다. 관리 보수 내가 하고 있다. 그냥 팔라"고 호소해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr