안선영이 평생 미워했던 엄마를 결국 용서한 사연을 공개했다.
18일 안선영의 채널 '이게 바로 안선영'에는 "평생 미워하던 엄마를 이해하고 용서하기까지... 가족이란 무엇일까?"라는 제목의 영상이 올라왔다.
공개된 영상에서 안선영은 "저는 엄마와 잘 지내본 적이 없다"며 어린 시절부터 엄마에게 받은 상처와 화풀이로 인해 마음속 앙금이 컸다고 솔직하게 털어놨다.
그는 "아이를 키우면 엄마가 이해가 된다고 하는데 더 이해가 되지 않고 용서가 안 됐다"며 "자고 있는데 숙제하라고 손바닥을 때리기도 했다"고 회상했다. 그러나 이후 어머니가 알츠하이머 진단을 받고, 뇌졸중으로 눈앞에서 쓰러지는 모습을 보면서 마음이 달라졌다고 말했다. 안선영은 "엄마가 알츠하이머 진단을 받은 지 7년이 됐다. 작년에는 뇌줄으로 쓰러지면서 사지마비가 오고, 육신까지 못 쓰는 걸 보고 나서야 엄마가 불쌍하더라. 그제야 용서했다"고 털어놨다.
안선영은 "세상에서 가장 낭비하는 시간이 누군가를 미워하느라 보내는 시간이라고 하는데 나는 50년을 이 불쌍한 사람 (엄마를) 미워했다"며 눈시울을 붉혔다.
마지막으로 안선영은 "가족은 공존하면서 죽는 날까지 끌고 가야 하는 존재인 것 같다"며 가족에 대한 자신만의 생각을 전했다.
