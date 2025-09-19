이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'

안선영이 평생 미워했던 엄마를 결국 용서한 사연을 공개했다.18일 안선영의 채널 '이게 바로 안선영'에는 "평생 미워하던 엄마를 이해하고 용서하기까지... 가족이란 무엇일까?"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 안선영은 "저는 엄마와 잘 지내본 적이 없다"며 어린 시절부터 엄마에게 받은 상처와 화풀이로 인해 마음속 앙금이 컸다고 솔직하게 털어놨다.그는 "아이를 키우면 엄마가 이해가 된다고 하는데 더 이해가 되지 않고 용서가 안 됐다"며 "자고 있는데 숙제하라고 손바닥을 때리기도 했다"고 회상했다.그러나 이후 어머니가 알츠하이머 진단을 받고, 뇌졸중으로 눈앞에서 쓰러지는 모습을 보면서 마음이 달라졌다고 말했다. 안선영은 "엄마가 알츠하이머 진단을 받은 지 7년이 됐다. 작년에는 뇌줄으로 쓰러지면서 사지마비가 오고, 육신까지 못 쓰는 걸 보고 나서야 엄마가 불쌍하더라. 그제야 용서했다"고 털어놨다.안선영은 "세상에서 가장 낭비하는 시간이 누군가를 미워하느라 보내는 시간이라고 하는데 나는 50년을 이 불쌍한 사람 (엄마를) 미워했다"며 눈시울을 붉혔다.마지막으로 안선영은 "가족은 공존하면서 죽는 날까지 끌고 가야 하는 존재인 것 같다"며 가족에 대한 자신만의 생각을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr