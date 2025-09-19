이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '션과 함께' 캡처

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 과거 알코올 의존증을 극복하게 된 방법에 대해 얘기했다.18일 션의 채널 '션과 함께'에는 "러닝 전후로 삶이 달라진 기안84"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상 속 기안84는 션과 함께 러닝을 하며 건강을 되찾기까지의 과정을 담담히 털어놓았다.기안84는 "몸이 아픈데도 술을 마셨고, 안 마시면 잠을 못 잤다. 위스키 반 병을 하루에 마시고 이틀이면 한 병, 일주일이면 세 병을 넘게 마실 정도였다"며 당시 상황을 떠올렸다.그는 공황장애와 불안 증상으로 병원을 전전하며 약을 복용했지만 큰 효과를 보지 못했다고. 결국 운동만이 유일한 해답이라는 말을 듣고 러닝을 시작했다고 밝혔다.기안 84는 "40살까지 한 운동이 러닝밖에 없더라. 죽을 것 같다는 생각에 '살아야겠다'는 마음으로 뛰었다"며 "달리기를 하면 할수록 술이 자연스럽게 줄었다. 음주도 운동처럼 중독인데, 러닝이 술을 대신했다"고 설명했다.이어 "아침마다 오던 고통이 사라지고, 꾸준히 달리면서 7kg 정도 감량했다"며 "예전엔 삶의 만족도가 60점이었다면 지금은 80점 이상"고 달라진 근황을 전했다.션은 "러닝은 술과 반대로 건강해지는 중독"이라며 기안84의 변화를 응원했고, 기안84는 "앞으로도 일주일 2~3회 꾸준히 달리며 건강하게 살겠다"는 각오를 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr