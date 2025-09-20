이미지 크게보기 사진 = SBS '사마귀:살인자의 외출'

이미지 크게보기 사진 = SBS '사마귀:살인자의 외출'

정이신(고현정 분)이 며느리 이정연(김보라 분)과 마주했다.19일 방송된 SBS 금토드라마 '사마귀:살인자의 외출'에서는 정이신이 탈출 후 며느리 이정연을 만나는 모습이 그려졌다.이정연은 "죄송하다. 어머니가 돌아가셨다고 들었다"라고 말했고, 정이신은 "그건 맞다. 걔한테 나는 없는 사람이니까"라며 담담하게 답했다. 이때, 차수열(장동윤 분)이 다급하게 집으로 들어와 이정연을 보호했다.정이신은 "네 아버지 죽고 내가 널 떠난 건 버스 사고인 것처럼 가짜 무덤 만들어놓고, 죽은 사람으로 몰래 살아온 거, 내가 다 말했다"라며 거짓말로 차수열을 안심시키려 했다.이어 정이신은 "보고 싶었다. 네 옆에 있는 사람"라며 자신의 아들이 사랑하는 사람의 얼굴을 보고 싶었다고 말했다.하지만 차수열은 다시 정이신에게 수갑을 채웠고, 정이신은 다시 갇혔다. 정이신은 차수열에게 "네가 애 낳기 싫다고 했다며, 왜? 나 닮은 아이 낳을까 봐"라며 걱정과 죄책감을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr