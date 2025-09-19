사진=에이엠엔터테인먼트

사진=에이엠엔터테인먼트

사진=에이엠엔터테인먼트

연예계 공식 커플 신민아♥김우빈의 소속사로 알려진 에임엔엔터테인먼트가 20202년생 신예 노주은의 싱그러운 매력이 담긴 새 프로필을 공개했다.19일 에이엠엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 순정만화 속 풋풋한 첫사랑을 연상케 하는 배우 노주은의 새 프로필 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 노주은은 꾸밈없이 해맑은 미소로 기분 좋은 에너지를 자아내고 있어 이목을 집중시킨다.무공해 같은 분위기로 카메라를 차분하게 응시하는 노주은은 특유의 프레쉬한 마스크로 청초한 아우라를 뿜어내고 있다. 이어 생기 넘치는 눈빛으로 환하게 웃음 짓는 모습에는 노주은의 깨끗하고 서정적인 분위기가 가감 없이 담겨 시선을 사로잡는다.그런가 하면 포근한 자연광 아래 새하얀 스웨터를 입은 컷에서는 본연의 맑고 청아한 소녀 감성이 돋보인다. 나른한 무드에 녹아든 노주은의 순수한 미소가 보는 이들의 마음까지 무장해제 시키고 있다.새 프로필을 통해 싱그럽고 사랑스러운 매력을 고스란히 보여준 노주은은 차분하면서도 강단 있는 연기력을 지닌 특급 신예다. 유명 커피 브랜드 광고 모델로 데뷔 후 지난해 드라마 '손해 보기 싫어서'로 배우로서 힘찬 첫발을 내디딘 그는, 최근 '트라이:우리는 기적이 된다'에서 배이지(임세미 분) 아역을 맡아 안방극장에 눈도장을 찍었다.폭넓은 연기 스펙트럼과 단단한 잠재력을 지닌 노주은이기에 앞으로 어떤 역할이든 자신만의 스타일로 소화하며 그려 나갈 필모그래피에 궁금증이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr