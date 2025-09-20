사진=텐아시아DB

사진=부산국제영화제 라이브 캡처

김유정이 '두 얼굴'의 여배우 역할로 새로운 매력을 선보인다. 이 작품에서 김유정이 연기한 백아진은 몰락하는 여배우로, 두 남자의 사랑을 받는다19일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 '온 스크린' 섹션에 초청된 티빙 오리지널 드라마 '친애하는 X'의 야외무대인사가 진행됐다.'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진, 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기. 김륜희 프로듀서와 배우 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음이 참석했다.김유정은 "장르가 파멸 멜로 서스펜스이다. 그 원인을 제공하고 이끌어가는 인물이다. 본인이 원하는 것을 쟁취하기 위해 수단과 방법을 가리지 않으며 가면을 쓰고 살아가는 사람이다"라고 설명했다.윤준서 역의 김영대는 "오직 아진이를 향한 사람이다. 키다리 아저씨 같은 역할을 한다. 자기가 사랑하는 방법이 이 친구를 구원한다고 믿는 인물이다. 그런 방향성을 갖고 봐달라"고 소개했다. 김재오 역의 김도훈은 "재오는 어린 시절 상처로 인해 삶의 존재가 백아진이다. 아진이를 위해 모든 행동을 한다. 김재오한테는 후진이 없다. 무조건 직진한다"고 밝혔다.임레나 역의 이열음은 "고등학교 때 아진이를 만나며 갈등을 일으킨다. 드라마의 시작을 함께하는 인물이다. 원작과 달리 좀 더 풍부하게 인물이 그려졌다"고 설명했다.관람 포인트에 대해 이열음은 "드라마를 미리 몇 화 보긴 했다. 그 때마다 유정이의 미모에 감탄하면서 봤다. 유정이의 연기뿐만 아니라 예쁜 비주얼을 볼 수 있다"고 짚었다. 김도훈은 "여러분이 좋아할 배우들이 많이 나온다"고 거들었다. 김영대는 "드라마 1, 2부는 여기 서있는 네 사람의 관계성을 주의깊게 살펴보면서 보면 약간의 카타르시스도 느낄 것"이라며 궁금증을 자아냈다. 김유정은 "누구나 한 번쯤 봤을 이응복 감독님의 작품이다. 이응복 감독님의 연출이 가장 큰 매력이자 가장 큰 즐거움을 드릴 부분"이라고 했다.김 프로듀서는 "이 여자를 미워할 수도 사랑할 수도, 그렇다고 멈추게 할 수도 없는 묘한 쾌감을 느낄 것"이라고 뒤띔했다. 이어 "두 남자 배우의 서로 다른 사랑 방법을 보며 엄청난 매력을 느낄 것"이라고 덧붙였다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr