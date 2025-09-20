사진=텐아시아DB

김유정이 '친애하는 X'를 통해 매혹적인 캐릭터로 돌아온다.19일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 '온 스크린' 섹션에 초청된 티빙 오리지널 드라마 '친애하는 X'의 야외무대인사가 진행됐다.'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진, 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기. 김륜희 프로듀서와 배우 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음이 참석했다.김유정은 반사회성 성격장애를 가진 스타 여배우 백아진 역을 맡았다. 극 중 백아진은 '두 얼굴'을 가졌다는 것이 드러나면서 궁지에 몰린다. 김유정은 "장르가 파멸 멜로 서스펜스이다. 그 원인을 제공하고 이끌어가는 인물이다. 본인이 원하는 것을 쟁취하기 위해 수단과 방법을 가리지 않으며 가면을 쓰고 살아가는 사람이다"라고 설명했다.김 프로듀서는 "이 여자를 미워할수도 사랑할수도, 그렇다고 멈추게 할 수도 없는 묘한 쾌감을 느낄 것"이라고 뒤띔했다. 이어 "두 남자 배우의 서로 다른 사랑 방법을 보며 엄청난 매력을 느낄 것"이라고 덧붙였다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr