/ 사진=앤드벗 컴퍼니

/ 사진=앤드벗 컴퍼니

/ 사진=앤드벗 컴퍼니

윤서빈이 콘셉트 포토를 공개했다.앤드벗 컴퍼니 소속 윤서빈은 지난 9월 16일, 17일, 18일 3일에 걸쳐 공식 SNS를 통해 신곡 'Strawberry Candy' 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.공개된 첫 번째 콘셉트 포토 속 윤서빈의 모습은 'Strawberry Candy'라는 신곡 제목처럼 달콤하고 사랑스러운 분위기가 돋보인다. 윤서빈은 아이스크림을 먹거나, 나무 아래에 앉아있는 모습 등 일상적인 장면을 연출하며 꾸미지 않은 듯한 자연스러운 매력을 보여주었다.두 번째 콘셉트 포토에서는 힙하고 자유분방한 무드가 돋보였다. 낡은 건물 외벽의 그래피티와 벽보가 가득한 골목길을 배경으로, 윤서빈은 한층 시크하고 개성 있는 모습을 연출했다. 흰색 티셔츠와 루즈핏 셔츠, 그리고 와이드 팬츠를 매치한 스타일링은 그의 트렌디한 감각을 드러내며, 무심한 듯하면서도 강렬한 눈빛과 포즈는 팬들의 마음을 사로잡았다.세 번째 콘셉트 포토는 레트로한 무드를 풍기며 또 다른 변신을 선보였다. 공중전화 부스를 배경으로 한 윤서빈은 붉은색 스웨트 셔츠와 와이드 데님 팬츠를 매치해 자유로우면서도 빈티지한 분위기를 연출했다. 윤서빈은 어딘가를 응시하거나, 낡은 공중전화기에 기대어 시크한 눈빛을 보내는 등 다채로운 매력을 발산했고, 깊고 부드러운 눈빛은 팬들에게 설렘을 선사하기 충분했다.콘셉트 포토를 공개하며 팬들의 이목을 집중시키고 컴백에 박차를 가하고 있는 윤서빈은 오는 19일과 21일에는 신곡 'Strawberry Candy' 뮤직비디오 티저를 연달아 공개하며 컴백 열기를 더할 예정이다.한편, 윤서빈의 신곡 'Strawberry Candy'는 오는 9월 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr