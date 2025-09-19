텐아시아 DB

MBC ‘나 혼자 산다’

배우 이주승이 베트남인 형수님 맞춤 ‘주토그래퍼(주승+포토그래퍼)’로 변신한다.오늘(19일) 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 도련님이 된 이주승의 모습이 공개된다.이날 이주승은 “한국적인 곳에서 추억을 만들어 드리겠다”라며 베트남인 형수님과 엄마를 모시고 한국민속촌으로 향한다. 한국민속촌에 처음 왔다는 형수님을 위해 이주승은 가이드로 변신해 안내를 해주는 동시에 사진작가로도 활약한다.공개된 사진 속에는 일일 가이드가 된 ‘도련님’ 이주승의 모습이 담겨 있다. 특히 그는 ‘주토그래퍼’가 되어 연신 인증 사진을 찍어준다. “어떻게 찍어요~ 몰라요~”라며 부끄러워하던 형수님은 카메라 앞에 서자 모델 같은 표정과 포스를 뿜어내 모두를 깜짝 놀라게 만든다.더불어 형수님과 엄마의 사진을 담아내며 열정을 쏟아내던 ‘주토그래퍼’ 이주승이 끝내 정자 위에서 스마트폰을 내려놓고 뻗어 버린 모습이 포착돼 웃음을 자아낸다.그런가 하면 이주승은 마지막 코스로 형수님과 엄마의 취향을 고려해 캠핑 감성과 원기 회복을 위한 바비큐 한 상을 준비한다. 삼겹살과 장어구이로 한식의 맛을 제대로 즐긴 세 사람은 ‘주토그래퍼’가 찍어준 베스트 컷을 보며 하루를 정리한다.한편 ‘주토그래퍼’가 된 이주승의 활약은 19일 밤 11시 10분에 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr