사진=MBC

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 배우로 데뷔한다. 앞서 그는 2021년 9월 합국에 처음 왔다고 알려졌으며, 대한민국 아이돌 오디션 프로그램 사상 최초로 우승을 차지한 외국인이라는 K팝의 새로운 기록을 세웠다.오늘(19일) 첫 방송 되는 MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기를 그린 작품이다.장하오는 극 중 김지송(조아람 분)의 중국인 남자친구 '웨이린' 역으로 특별출연한다. 웨이린은 "지구가 뜨거워지는 건 자기 때문이 아닐까?"라는 김지송의 말처럼, '핫'한 비주얼의 소유자다.'달까지 가자'를 통해 처음 연기에 도전하는 장하오는 그간 무대 위에서 갈고닦은 표현력을 마음껏 발휘하며 특별출연 그 이상의 존재감을 보여줄 것으로 기대된다.장하오는 그간 제로베이스원 멤버로서 국내외를 아우르며 활발한 활동을 펼쳐왔다. 그룹뿐 아니라 장하오는 솔로로 '환승연애3' OST를 가창한 데 이어 각종 예능 프로그램에서도 폭넓은 활약을 보였다. 나아가 장하오는 배우로서 연기 데뷔 신고식을 치르며 다재다능한 매력의 정점을 선사한다는 각오다.한편, 장하오의 배우 데뷔 소식에 국내외 팬들 역시 높은 관심을 보이는 가운데, 장하오가 출연하는 MBC '달까지 가자'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr