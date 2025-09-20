사진=심스토리

국경과 문화를 넘어 꿈을 향해 달려가는 여섯 청춘 배우들의 리얼 성장기 '캐스팅 1147km'에 믿고 보는 배우 진구가 깜짝 출연한다. 진구는 2014년 결혼해 두 아들을 품에 안았으며, 변우석·공승연이 소속된 바로엔터테인먼트의 대표 배우 중 한 명이다.'캐스팅 1147km'는 서울과 도쿄의 직선거리인 1,147km에서 영감을 얻은 제목처럼, 두 나라를 잇는 신인 남자 배우들의 글로벌 오디션 리얼리티다. 6명의 청춘 배우들이 '캐스팅 하우스'라는 합숙소에서 함께 생활하며, 한일 합작 드라마의 남자 주인공 자리를 두고 치열한 경쟁을 펼친다.이 프로그램을 기획, 제작한 제작사 심스토리(주)의 송선의 대표는 완전 신인부터 데뷔 9년 차까지 각기 다른 배경과 상황에 놓여있지만, 신인 배우들이 매회 색다른 미션을 통해 한 단계씩 성장하고 진정한 배우로 도약하는 모습을 보여주고 싶어 배우 성장형 프로그램을 기획했다고 밝혔다. 6회에서는 '한 여자를 둘러싼 두 남자의 갈등, 그리고 삼각관계 연기'라는 긴장감 넘치는 팀 미션이 진행된다.대본도, 상황 설정도 주어지지 않은 상태에서 5시간 안에 두 배우가 직접 대본을 쓰고 캐릭터를 설정해야 하는 극한의 미션 속에서, 여섯 배우는 치열한 연기 대결을 펼친다. 이들의 삼각관계 연기를 평가하기 위해 등장한 깜짝 심사위원은 바로 6인 배우들의 롤모델인 배우 진구.진구가 등장하자 현장은 단숨에 압도됐고, 배우 6인 모두가 자리에서 벌떡 일어나 놀라움을 감추지 못했다. 심지어 신인 배우를 위해 직접 손 편지를 건넨 진구의 따뜻함에 한 배우는 감격의 눈물을 흘리며 뜨거운 분위기를 더했다는 후문이다. 방송에서 진구는 후배 배우들에게 아낌없는 조언과 함께 냉철한 심사평을 전하며, 그 어느 때보다 치열하고 뜨거운 경쟁을 끌어낼 예정이다그는 드라마 '태양의 후예', '사막의 왕', '우월한 하루', '감사합니다'를 비롯해 영화 '마녀 2' 등 장르를 넘나드는 활약으로 탄탄한 연기력을 인정받아왔다. 이어 최근 종영한 드라마 '여행을 대신해 드립니다'에서도 특별 출연만으로 강렬한 존재감을 과시했으며, 오는 10월 방송 예정인 MBC 새 드라마 '이 강에는 달이 흐른다'에서는 '주상 위의 좌상'으로 불리는 절대 권력자 김한철 역을 맡아 또 한 번의 연기 변신을 예고했다. 이어 2026년 방송 예정인 JTBC 새 드라마 '신입사원 강회장'에도 출연을 확정하며 활발한 활동을 이어가고 있다.신인 6인과 명품 배우 진구가 함께하는 특별한 만남, 그리고 한계를 뛰어넘는 삼각관계 연기 미션은 20일(토) 밤 11시 라이프타임 TV '캐스팅 1147km'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr