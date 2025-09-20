텐아시아 DB

전국1등

MBC ‘2025 추석 특집 <전국1등>’(이하 ‘전국1등’)이 박나래, 문세윤, 김대호를 MC로 확정했다.‘전국1등’은 전국 방방곡곡을 대표하는 특산물이 자존심을 걸고 맞붙는 ‘특산물 챔피언스 리그’ 형식의 프로그램이다. 각 지역의 특산물이 한자리에 모여 대한민국 최고의 자리를 두고 경쟁을 펼친다. 100인의 평가단과 전문가 미식단이 직접 맛보고 평가하는 현장 투표가 이뤄진다. 지역 농민들의 삶과 특산물이 지닌 문화적 가치를 함께 조명할 예정이다.MC 라인업은 박나래, 문세윤, 김대호로 정해졌다. 요리를 잘 하는 박나래, 먹방의 대가 문세윤이 특산물의 매력을 맛깔나게 풀어낼 전망이다. MBC 퇴사 후 출연료가 100배 오른 아나운서 김대호도 합류한다. 그는 농부의 아들이자 직접 소규모 농장을 운영하는 경험을 바탕으로, 누구보다 진정성 있는 시선으로 특산물을 소개한다. 세 MC는 지역 현장을 직접 찾아가 농민들의 이야기를 전하고, 평가단과 미식단의 반응을 생생하게 이끌어내며 프로그램의 현장감을 높인다.대한민국 특산물의 매력을 보여줄 MBC 추석 특집 <전국1등>은 추석 연휴에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr