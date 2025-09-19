얼굴은 동글동글 귀요미인데…금새록, 아찔한 쇄골라인 노출

배우 금새록이 부산에 떴다.18일 금새록은 자신의 계정에 제30회 부산국제영화제(BIFF)에 함께한 모습을 게재했다.금새록은 칼단발 헤어스타일을 보이며 파격적인 변신을 보였다. 더불어 운동으로 만들어진 탄탄한 바디라인을 자랑했다.금새록이 출연하는 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 2012년 발간된 백영옥 작가의 동명 원작 소설을 영화화한 작품이다. 저마다의 사연을 지닌 인물들이 모인 조찬모임에서 '실연 기념품'을 교환하며 상실의 아픔을 극복해 나가는 이야기를 그린다.영화는 수지, 이진욱, 유지태, 금새록 등 빛나는 배우진의 조합으로 제작 단계부터 화제를 모은 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr