사진=차예린 아나운서 SNS

차예린 MBC 아나운서가 차장으로 승진했다.차 아나운서는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "출산 후 첫 공식 외박. 간만에 꿀잠"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 차 아나운서가 승진 오리엔테이션을 위해 연수를 떠난 모습. 특히 차장으로 승진했음을 알린 차 아나운서는 차장으로 머물다가 지난 2월 퇴사한 김대호의 자리를 꿰찼음을 알려 눈길을 끌었다.차 아나운서는 1986년으로 올해 39세다. 김대호는 1984년생으로 올해 41세다.한편 차 아나운서는 2009년 제53회 미스코리아 선발대회 선 출신으로, 2013년부터 MBC에서 아나운서로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr