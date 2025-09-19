'윤남기♥' 이다은, 재혼 3년 만에 깜짝 소식…“내년이면 초딩 학부모”

‘돌싱글즈’ 이다은의 첫째 딸이 내년에 초등학교에 들어간다.이다은은 18일 자신의 SNS에 "리은이 정말 많이 컸죠?!!ㅎㅎ 남주 태어나고 나서 더 빨리 크는 것 같은 느낌이에요. 내년이면 벌써 초등학생이라니… ㅎㅎ 저희 부부도 이제 곧 초딩 학부모…….!!!!"라고 적었다.이어 "10월이 다가오니 괜히 한 해가 다 지나간 것 같고, 초등학교 갈 준비는 뭘 어떻게 해야 할지 마음이 다급해지네요. 시간이 왜 이렇게 빠른 걸까요오..?!!"라고 덧붙였다.한편 이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 윤남기와 인연을 맺고 2022년 재혼했다. 당시 슬하에 딸 리은 양을 두고 있던 이다은은 윤남기와 재혼 후 지난해 8월 아들을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr