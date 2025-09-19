사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 자신의 지인과 밤 산책에 나섰다.김혜수는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김혜수가 지인과 함께 밤 러닝을 즐기고 있는 모습. 특히 지인은 훈훈하면서도 어여쁜 외모로 눈길을 끌었는데, 직업은 헤어디자이너인 것으로 알려졌다.한편 김혜수는 지난 1월 공개된 디즈니+ '트리거'에 출연했었다. '트리거'는 검찰, 경찰도 해결하지 못한 사건들을 추적하는 탐사보도 프로그램 '트리거'의 정의로운 팀장 오소룡과 사회성 제로인 낙하산 PD 한도의 사활을 건 생존 취재기를 그린 작품이다. 김혜수는 내년 tvN 드라마 '두 번째 시그널'로 시청자들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr