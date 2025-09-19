/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=tvN ‘핸썸가이즈’

최근 시청률 1%대를 기록, 개편까지 감행한 tvN '핸썸가이즈'에서 이이경이 충격에 빠졌다.지난 18일 방송된 tvN '핸썸가이즈' 41회에서는 '패션 부족' 미션을 멤버들이 멋스러운 풀착장 코디를 압수당하고 후줄근한 파자마 차림으로 하루를 보내며 고군분투하는 모습이 그려졌다.이날 '핸썸즈' 멤버들은 마치 시상식 방불케 하는 수트 차림과 레드카펫 워킹으로 역대급 오프닝을 장식했다. 하지만 머지않아 '패션 부족 생활' 미션을 받고 모든 패션 아이템을 몰수당하는 처지가 됐다. 제작진이 제공한 건 흰 티셔츠, 자유분방한 파자마, 삼선 슬리퍼뿐. 그중 ‘홍단 파자마’를 받은 차태현과 오상욱은 “이건 심의에 걸린다”, “제 빤스보다 작다”라며 원성을 터뜨려 웃음을 자아냈다.이어 멤버들은 '콜라 마시고 트림참기' 게임을 통해 이긴 순서대로 바지 디자인을 골랐다. 무엇을 골라도 막하막하인 대결 속 신승호는 '오랑우탄 파자마'에 남다른 애정을 드러냈고, 1등을 차지한 뒤 최애를 손에 넣어 웃음을 더했다. 반면 꼴등이 된 차태현은 울며 겨자 먹기로 ‘홍단 파자마’를 착용하게 됐다. 차태현은 “혹시 밖에 나가게 되면 러닝하는 사람처럼 계속 뛰어다녀야겠다”라며 필승법을 구상했고, 실제 점심 식사를 위해 홍대 거리에 나선 그는 행인들에게 “저 차태현 아닙니다”라며 정체를 부인하거나, 러닝 크루인 척 뜀뛰기를 해 폭소를 유발했다.이후 '안면근육으로만 고무줄을 목까지 빨리 내리기' 게임을 펼쳤다. 1등은 상의 또는 하의를 구매하여 입을 수 있는 상황. 멤버들은 얼굴이 망가지는 것도 개의치 않고 고무줄과 사투를 벌였는데, 차태현이 턱에 걸린 고무줄이 옴짝달싹 하지 않자 "나 턱이 주걱턱이냐?"라고 토로했고, 김동현이 "나는 진짜로 턱이 주걱처럼 나와서 절대 안 내려간다"면서 일찌감치 백기를 던져 주변을 웃음바다로 만들었다. 결국 이이경이 1등을 차지해 청바지를 손에 넣었고, 옷가게 들어갈 때와 나올 때 180도 달라진 자신감을 뽐내 웃음을 더했다.그런가 하면 멤버들은 tvN 마케팅 팀, 예능 본부장과의 미팅을 위해 엉망진창 TPO를 감수하고 tvN 본사를 찾아갔다. 이 가운데 홍보 담당자가 "저는 '핸썸즈'가 레귤러가 됐으면 좋겠다"면서 응원하자, 이이경이 "저희 레귤러 아니었냐"며 동공지진을 일으켜 웃음을 터뜨렸다. 이어 예능국 수뇌부들과의 회의 석상에서 '김동현이 로우킥을 때리면 시청률이 오른다'는 정보를 얻은 김동현은 "(시청률이 오른다면) 어려운 일 아니다. 오늘도 가능하다"라고 선언, 즉석에서 김유곤 예능 본부장에게 울분 섞인 로우킥을 선물해 현장을 폭소케 했다.방송 말미에는 2차 의상 쟁탈전이 벌어졌다. 저녁 일정으로 '꽃꽂이 & 볼링 동호회 활동' 스케줄을 앞두고 있는 만큼, 멀쩡한 의상 확보가 중요한 상황. 멤버들은 '손대지 않고 일바지 빨리 입기', '입 축구', '저주파 마사기지 부착하고 과자탑 높이 쌓기' 등 게임 릴레이에 사활을 걸었다. 일바지를 입으려 야단법석을 떨던 멤버들은 바닥까지 뒹굴며 제대로 스타일을 구겨 웃음을 자아냈다.특히 앞선 '에어컨 부족' 편에서 월드 클래스 런지 실력으로 감탄을 자아냈던 오상욱은 이번에도 런지 만으로 바지 입기에 성공하며 확신의 '런지 상욱'으로 거듭났다. 또 '입 축구'에서는 심판으로 나선 '축구 선출' 신승호의 막무가내 룰 집행과 함께 대환장 재미가 폭발했고, 이이경이 탁구공을 입 안에 머금었다가 발사하는 '축축한 캐논슛'을 연발해 배꼽을 잡게 했다.게임 결과, 차태현이 1등으로 상·하의 한 벌을 획득했고, 오상욱은 2등으로 아이템 1개, 김동현이 3등으로 자기 신발 되찾기에 성공했다. 이후 가장 많은 옷을 획득한 차태현은 “게임이 이대로 끝났으면 좋겠다, 더 하지말자”며 패션 부족 내 빌런을 자처해 또 한번 웃음을 선사했다.tvN '핸썸즈'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr