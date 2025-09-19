[종합] ‘가게만 3곳’ 장사천재 조사장, 내년 결혼…“바빠서 미뤄“(‘최화정’)

‘흑백요리사1’ 출신 장시천재 조사장 조서형 셰프가 결혼한다.지난 18일 최화정 유튜브에서는 ‘실제 대기업 회장들이 먹는 나물비빔밥과 탕국 레시피 대공개(+나물 5종, 손님 대접)’이란 영상이 게재됐다.장사천재 조사장은 오픈한 지 한 달도 채 안 된 여의도 요정을 꾸려가고 있었고 반찬 가게까지 총 3군데 가게를 운영한다고. 최화정은 “돈을 긁으시네요?”라며 물었고 장사천재 조사장은 “아니에요. 저는 그냥 음식 요리하는 걸로 스트레스를 풀어요”라고 애정을 드러냈다.이에 최화정은 "나중에 결혼하실 분은 엄청 좋겠다"라며 부러워했다. 그러자 조서형 셰프는 "잘 해주긴 한다"라며 남자친구가 있다고 고백했다.이어 "원래 결혼식이 다음 달이었는데, 너무 바빠서 결혼식을 미뤘다. 내년에 한다"라며 결혼 소식까지 공개했다. 놀란 최화정은 "너무 축하한다. 남편이 완전 럭키다"라며 축하했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr