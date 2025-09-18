사진 = '프로듀썰 윤일상 iLSang TV' 유튜브 채널 캡처

작곡가 윤일상과 슈퍼주니어 김희철이 사기꾼에게 절대 속으면 안된다고 강조했다.작곡가 윤일상의 자체 콘텐츠 '프로듀썰 윤일상 iLSang TV' 유튜브 채널에서는 '사기당할 뻔한 희철이 썰'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 윤일상과 '사기'에 대한 이야기를 하던 김희철은 "저한테 돈을 빌리거나 이런 것도 없고 다 해주고 그냥 사진만 한 장 찍고 그리고 윤일상 형한테 저랑 찍은 사진을 보여주면서 그러는 경우가 있다"고 했다. 윤일상은 "김희철이랑 직었으니까 나는 당연히 믿게 된다"고 했다.김희철은 "그리고 여기서 형님이랑 또 찍은 사진을 나한테 보내준다"며 "그리고 여기서 형님이랑 또 찍었으니 나는 그걸 보고 '윤일상 형님이랑도 친하네' 생각하는 거다"고 했다. 윤일상은 "심지어 같이 골프를 치는데 김희철에게 문자 받는 걸 보여준다"며 "그러면 난 당연히 믿는거다"고 했다.김희철과 윤일상은 유명인과 친분을 보여주며 다가오는 경우를 주의해야 한다고 당부했다. 김희철은 "왜냐면 시청자 분들 중에서도 조심하셔야 될 게 윤일상 형이랑 친하다고 아니면 저랑 친하다고 또는 다른 연예인이랑 친하다고 접근하는 분들이 계시면 주의해야 한다"고 강조했다.윤일상은 "사기꾼 감별법 첫 번째가 만나자마자 자기 자랑하는 사람이다"며 "자기가 지금까지 뭘 했고 뭘 했고 예전에 뭘 가졌고 무슨 회사를 만들었는데 이런 말을 한다"고 했다. 김희철은 공감하며 그리고 전화번호부 보면 아실만한 재벌 회장님 번호가 있는데 전화 해볼까 하고 전화를 해 보면 안 받는다"고 했다. 이어 윤일상은 "그리고 진짜 일확천금을 해주겠다"며 "진짜 많이 접근하는데 그런 건 없다"고 단호하게 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr