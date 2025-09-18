사진 = '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 유튜브 채널 캡처

배우 조우진이 안성재 셰프 앞에서 '흑백요리사'에서 여경래 셰프가 탈락한 것을 언급했다.안성재 셰프의 자체 콘텐츠 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 유튜브 채널에서는 '조우진 딸 바보 안성재가 만들어주는 분모자 떡볶이 레시피 최초 공개 '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 조우진은 안성재 셰프와 만난 뒤 "영광스럽게도 프로그램에 참여하게 됐다"며 "셰프님을 뵙고 싶었다"고 했다. 이어 "맛을 느끼고 음미하시면서 이야기하실 때의 그 모습이 너무 카리스마 넘치면서 부드러움에 스며들었다"고 했다.또 조우진은 개봉할 영화 '보스'에 대해 설명했다. 조우진은 "조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 양보하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화다"며 "중식에 빠진 차기 보스 순태 역을 맡았다"고 했다.안성재는 "요리와 관련된 캐릭터를 맡으셨다"며 "그래서 제가 듣기로는 역할을 위한 요리 선생님이 있었다고 들었다"고 했다. 조우진은 "집에서도 이렇게 주방에서 뭐하려고 하면은 와이프가 '나와나와 비켜비켜 없는 게 나아'라고 했다"고 했다.조우진은 "대가까지는 아니지만 중식 실력자 캐릭터다"며 "실력자다운 모습이 필요하다고 해서 정말 중식대가인 여경래 셰프와 박은영 셰프에게 중식 속성 과외를 받았다"고 했다. 안성재는 "요리에 어설픈 부분들이 없을 거 같은데 그분들한테 배우면 도움이 될 것"이라 했다. 그러자 조우진은 "근데 여경래 셰프님을 '흑백요리사' 때"라고 말을 잇지 못했다. '흑백요리사'에서 여경래 셰프는 1대 1 대결에서 탈락한 바 있다. 당황한 안성재는 "심사는 심사일 뿐"이라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr