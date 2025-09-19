이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

모델 출신 무속인 방은미가 데뷔 4년 만에 돌연 자취를 감춘 이유를 밝혔다.18일 방송된 MBN '특종세상'에서는 아들을 살리기 위해 무속이 된 방은미의 사연이 공개됐다.이날 방송에서 1992년 패션모델로 화려하게 데뷔한 그는 데뷔 4년 만에 은퇴하고 종적을 감췄다. 방은미는 "느닷없이 아침에 눈을 떴더니 왼쪽 얼굴과 어깨, 팔이 내 마음대로 움직이지 않았다"고 고백했다.이어 방은미는 "'구안와사다', '일시적인 거다', '치료받으면 나을 거다'고 했는데 병원도 다녔지만 차도가 없었다"고 회상했다. 그는 이후 무속인을 찾아가 신병 진단을 받았다고.그는 "신내림을 받지 않으면 돌이킬 수 없는 상황이 생길 수 있으며, 내 아이에게도 끔찍한 일이 일어날 수 있다"는 말을 들었다. 이에 아들을 지키기 위해 무속인의 길을 선택하게 됐다고 털어놨다.방은미는 특히 아들이 돌이 막 지난 시점, 태어난 지 1년이 막 지났을 때 (제가) 신내림을 받고 아들과 떨어져 지냈던 3년이 가장 힘들었다고 밝혔다. 그는 "아이를 키우는 부모라면 알겠지만, 돌배기 아들과 떨어져 지내는 것은 칼로 살을 도려내는 것 같은 고통이었다"고 전하며 눈시울을 붉혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr