이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 캡처

배우 한가인이 남편 연정훈과 따로 밥을 먹는 이유를 밝혔다.18일 한가인의 채널 '자유부인 한가인'에는 "이것' 때문에 11년간 쇼윈도 부부로 오해받은 한가인 연정훈 부부의 속사정 (+연정훈 근황)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 한가인은 "아이들이 학교에 간 뒤 남편과 오랜만에 점심을 먹는다"며 연정훈과 함께 모습을 드러냈다. 하지만 두 사람의 밥상은 전혀 달랐다.한가인은 직접 만든 삼겹살 강된장을 준비했고, 연정훈은 음식점에서 타코를 사와 따로 음식을 먹었다. 한가인은 "식성이 너무 달라 항상 이렇다. 남편은 찌개를 안 먹고, 아이들은 맵지 않은 걸 먹는다. 딸은 고기 많이, 아들은 밥을 적게 준다"며 "쟁반이 네댓 개, 반찬도 다 다르다"고 설명했다.그러면서 연정훈이 제작진에게 "이걸 특이하게 생각하셨냐"고 얘기했고, 이에 한가인은 "동상이몽 밥상. 우리는 되게 심플하지만, 굉장히 복잡한 드라마가 있는 식탁"고 덧붙였다. 연정훈은 "이걸 특이하게 또한 한가인이 "밥 먹을 때 물은 절대 안 마신다"고 얘기하자 연정훈은 "건강은 혼자 다 챙긴다"고 말해 웃음을 자아냈다.이 같은 '따로 밥상' 풍경 때문에 11년간 '쇼윈도 부부'로 오해를 받았다고. 하지만 두 사람은 각자 식성을 존중하며 여전히 다정한 모습을 보여 훈훈함을 안겼다.한편, 한가인은 지난 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr