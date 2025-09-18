“아 예쀼” 이은형도 감탄…오나미, 무려 2년 3개월 만에 돌아와

개그우먼 오나미가 오랜만에 SNS로 컴백했다.최근 오나미는 자신의 계정을 통해 “2년 3개월만에 인스타 하기😝 인스타랑 친해지기 1일차 앞으로 잘부탁드립니다 :)”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 오나미는 셀카를 남긴 모습. 이를 본 동료 이은형은 “아 예쀼”라며 애정어린 댓글을 남겼다. 이외에도 김민경, 조세호, 김승혜 등 동료들이 줄지어 댓글을 달았다.한편, 오나미는 2022년 2살 연하의 축구선수 출신 박민과 결혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr