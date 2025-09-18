사진=텐아시아DB

'보스' 황우슬혜가 동료들의 코믹 연기가 웃음을 보장한다고 자신했다.18일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제(BIFF) '한국영화의 오늘-스페셜 프리미어' 섹션에 초청된 영화 '보스'의 오픈토크가 진행됐다. 라희찬 감독, 배우 조우진, 박지환, 이규형, 황우슬혜가 참석했다.'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보'하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화. 오는 10월 3일 국내 극장에서 정식 개봉한다.조우진은 조직의 2인자이자 중식당 주방장 순태 역을 맡았다. 박지환은 시켜줄 생각 없는데 나홀로 보스 자리를 원하는 조직의 넘버3 판호로 분했다. 이규형은 조직에 10년간 잠입해 있는 언더커버 경찰이자 순태의 오른팔 태규 역으로 출연했다. 황우슬혜는 순태의 아내 지영을 연기했다.코미디 작품마다 찰진 코믹 연기로 감초 역할을 해온 황우슬혜는 "평소 스트레스가 많지 않나 명절에는 웃는 게 가장 행복하다고 생각한다. '보스'가 명절에 도움이 되지 않을까 한다 .코믹 액션 '보스', 추석 때 온 가족이 보시면 활짝 웃으실 것"이라고 자신했다.황우슬혜는 "특히 박지환 배우, 조우진 배우, 이규형 씨가 연기를 잘해서 정말 웃기다. 제 코믹 연기를 관객들을 많이 좋아해주시지 않나. 저보다 100만배 웃기다"라고 자부했다. 그러면서 "추석 때 '보스' 재밌게 봐달라"고 당부했다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr