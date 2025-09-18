사진=텐아시아DB

'프로젝트 Y' 전종서가 한소희와의 여성 투톱물이 기대됐다고 밝혔다.18일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘-스페셜 프리미어' 섹션에 초청된 영화 '프로젝트 Y'의 오픈토크가 진행됐다. 이환 감독, 배우 한소희, 전종서, 김성철, 정영주, 이재균, 유아가 참석했다.'프로젝트 Y'는 가진 것이라고는 서로뿐이었던 미선과 도경이 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은 돈과 80억 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품. 토론토국제영화제에서 월드 프리미어로 상영됐다.토론토국제영화제에 참석했던 전종서는 "토론토영화제에서 저희도 처음 제대로 영화를 봤다. 반응이 좋았다. 포인트마다 웃으며 봐주셔서 좋은 분위기에서 영화 상영을 마쳤다"고 전했다.전종서는 "작년에 시나리오를 받았는데 동갑내기 친구인 여성 투톱물 작품을 만나는 게 쉽지 않은 일이라고 생각했다. 그런 작품이 있다는 데 깜짝 놀랐다. 그리고 재밌게 읽혀서 해야겠다고 생각했다. 캐릭터도 대본에 쓰인 것도 재밌었지만, 소희 배우와 한다면 배우에 쓰인 것 이상으로 할 수 있겠다, 케미가 많겠다고 생각했다"고 출연 이유를 밝혔다.도경 역의 전종서는 "제 캐릭터는 한탕을 노린다"고 소개했다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr