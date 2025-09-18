사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV

가수 김재중의 어머니가 '편스토랑'에서 가난했던 가정사를 털어놨다.오는 19일 방송되는 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 다가올 민족 대명절 추석을 위해 준비한 엄마 손 특집으로 진행된다. 이를 위해 김재중과 영원한 마린보이 박태환이 어머니와 요리를 함께 한다.이날 공개되는 VCR 속 김재중은 본가에서 부모님과 과거 이야기를 나눴다. 이날 김재중의 부모님은 김재중도 몰랐던 충격적인 사연을 털어놨다. 김재중이 아주 어렸던 시절 김재중 아버지가 사업 실패로 그 시절 1억이 넘는 큰 빚을 졌었다는 것. 그로 인해 대가족의 생계가 막막해지자 김재중의 어머니는 9남매 가족의 생계를 책임지게 됐다. 태어나 처음 듣는 이야기에 김재중은 "엄마 대단하다"라며 울컥하는 모습을 보였다.이어 김재중의 어머니가 손맛 하나로 직접 음식점 장사를 시작한 지 약 1년 만에 1억 빚을 모두 갚았다고 해 놀라움을 자아냈다. 그 시절 1억은 지금과 비교하면 엄청나게 큰돈이기 때문. 김재중의 어머니는 족발, 수제비, 보리밥 등을 팔아 공주의 공무원들을 사로잡은 데 이어, 생각지도 못한 호재들이 연이어 터지며 어마어마한 매출을 기록했다고 밝혔다.놀라운 이야기에 '편스토랑' 식구들은 입을 다물지 못했다. 이연복은 "서민 갑부 스토리다"라고 반응했다. 김재중은 초등학생 당시 어머니 식당 장사가 너무 잘돼서 음식 배달을 도왔던 기억을 떠올렸다. 그는 "창피했는데…"라며 철없었던 과거를 후회했다.김재중은 오랜만에 어머니에게 그 시절 어머니 식당에서 먹던 음식을 먹고 싶다고 부탁했다. 김재중 어머니의 1억 밥상 레시피를 지켜본 '편스토랑' 식구들은 "지금 식당 하셔도 잘 것 같다", "꼭 먹어보고 싶다"며 감탄을 쏟아냈다.'편스토랑'은 19일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr