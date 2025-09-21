사진=텐아시아DB

사진=티캐스트 E채널

사진=티캐스트 E채널

티캐스트 E채널의 물고 뜯는 잡학 지식 차트쇼 '하나부터 열까지'가 '데뷔 동기' 장성규와 강지영을 공동 진행자로 발탁, 멘트로 입을 맞춘다.최근 공개된 '하나부터 열까지'의 두 번째 티저에서는 훤칠하게 정장을 차려입은 1983년생 장성규가 "저희 둘이 데뷔 동기인데 말이죠...14년 만에 한 프로그램의 MC가 됐습니다"라며 모습을 드러냈다. 그가 "저희 둘의 찰떡 호흡을 볼 수 있는 이 프로그램 이름이 뭡니까?"라고 말하자, 강지영은 "물고 뜯는 잡학 지식 차트쇼 '하나부터 열까지'라고 이름을 지어봤습니다. 정말 하나부터 열까지 물고 뜯으면서, 재밌는 지식을 저희가 잔뜩 준비했으니 많은 기대 부탁드린다"고 찰떡같은 대답을 내놨다.14년 전 20대 시절 '데뷔 동기'로 돌아온 듯 회춘(?)을 선보인 두 사람은 "하나부터 열까지, 너무 잘 맞는 장성규, 강지영의 '하나부터 열까지' 많은 시청 부탁드린다"고 당부의 인사를 전했다. 앞서 첫 티저에서 서로 '찐친'다운 티격태격 케미를 선보이며 "어차피 안 맞겠지..."라고 푸념했던 것과는 180도 다른 '프로 방송인' 듀오의 모습은 웃음을 자아낸다.'하나부터 열까지'는 누구나 관심을 가질 소재인 '푸드'를 중심으로 역사, 문화, 과학, 맛집, 건강, 여행 정보 등 다양한 영역으로 확장된 스토리텔링을 선보인다. 매주 잡학 지식을 함께 물고 뜯을 다양한 분야의 전문가도 게스트로 초대해 이야기에 깊이감을 더한다. 데뷔 동기이자 프리랜서 아나운서 동지인 장성규X강지영, 두 사람의 '동기 잡는 동기' 케미가 더해져 유쾌한 차트쇼로 거듭날 예정이다.'하나부터 열까지'는 오는 29일(월) 오후 8시에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr