그룹 에이핑크 오하영이 '정글의 법칙' 출연 당시 비하인드를 전했다.지난 16일 유튜브 채널 '슈밍의 라면가게'에는 에이핑크 오하영과 박초롱이 출연해 근황과 함께 방송 활동 당시 경험담을 털어놨다.최근 소속사를 옮긴 에이핑크는 새로운 환경에 만족감을 드러냈다. 박초롱은 "회사 옮기자마자 환영도 크게 해주시고 꼼꼼하게 챙겨주셔서 만족스럽게 생활하고 있다"고 전했다.대화 중 과거 출연했던 예능 프로그램 이야기가 이어졌다. 3세대 아이돌 그룹으로 다양한 방송을 소화했던 에이핑크는 '정글의 법칙', '스펀지', '강심장', '도전 1000곡', '비타민' 등 추억의 프로그램에 모두 출연했다고 밝혔다. 이에 시우민이 "정글의 법칙 두 분 다 나갔냐"고 묻자, 박초롱은 "저는 자진해서 나갔다. 너무 나가고 싶었다. 가장 힘든 건 씻지 못하는 거였다. 화장실이나 씻는 게 불편했고 잘 때도 힘들었다. 저는 피지로 가서 그나마 나았다"고 회상했다.오하영은 파푸아뉴기니 촬영을 떠올리며 "저는 맨날 울었다. 여자 특집이어서 재미있긴 했지만 막내라서 적응이 쉽지 않았다. 언니들이 잘 챙겨줬지만 비가 많이 와서 다리에 수포가 생기고 몸이 많이 망가졌다. 당시에는 힘들었지만 방송으로 보니 재밌게 느껴졌다"고 고백했다.이어 시우민이 "자진해서 나간 거냐. 아니죠. 끌려간 거죠"라고 묻자, 오하영은 "저는 아니다. 당시 대표님이 '너 이거 안 나가면 스케줄 다 취소할 거야'라고 하셔서 어쩔 수 없이 갔다. 지금은 그 대표님이 안 계신다"고 솔직히 털어놨다. 박초롱은 이 사실을 처음 들은 듯 "진짜?"라며 놀라움을 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr