사진=텐아시아DB

사진제공=SM엔터테인먼트

배우 임윤아가 출연하는 드라마 '폭군의 셰프'가 넷플릭스 공식 글로벌 1위에 올랐다.tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립 한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각 소유자인 왕 이헌(이채민 분)을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱 코미디 드라마다.임윤아는 '폭군의 셰프'에서 뛰어난 요리 실력과 매사 책임감 있고 강단 있는 성격을 지닌 프렌치 셰프 연지영 역을 맡았다. 그는 유쾌함부터 진중함까지 캐릭터에 완벽하게 녹아든 연기로 극의 중심을 단단하게 이끄는 중이다.'폭군의 셰프'는 TV-OTT 종합 출연자 화제성 부문(화제성 조사기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 기준)에서 4주 연속으로 1위에 오르며 폭발적인 인기를 얻고 있다. 또 넷플릭스 공식 시청 순위 집계 사이트 투둠(TUDUM)에 따르면 '폭군의 셰프'는 글로벌 TOP10 TV(비영어) 부문 1위를 달성했다. 매회 자체 최고 시청률을 경신하고 화제성 순위 1위를 기록하는 국내 반응에 더해 글로벌 차트 정상까지 석권하며 전 세계적인 호응을 다시 한번 실감케 했다.임윤아는 2023년에 큰 인기를 끌었던 드라마 '킹더랜드'로 넷플릭스 글로벌 TOP10 TV(비영어) 부문 1위를 차지한 바 있다. 이어 '폭군의 셰프'까지 연속으로 글로벌 차트를 장악하며 배우로서 의미 있는 기록을 써 내려가고 있다.'폭군의 셰프'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr