사진=텐아시아DB

사진제공=어디로 튈지 몰라

신규 예능 '어디로 튈지 몰라'를 통해 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 전무후무한 먹방 조합 '맛튀즈 4형제'가 탄생한다. SNS, 광고 도배 맛집이 아닌 즉흥 맛집 릴레이 프로그램에 김대호는 "맛집 섭외 과정이 생각보다 더 날 것 같다고 느끼실 것"이라며 "실제 섭외할 때 출연진들이 먼저 내려서 시도하고, 성공한 뒤에 제작진이 합류한다. 마음처럼 잘 안 될 때도 있다"라고 밝혔다.ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 신규 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')는 짜여진 스케줄이 아닌, 맛집 사장님에서 다른 맛집 사장님의 추천에 따라 행선지가 정해지는 즉흥 맛집 릴레이. 오는 21일 첫 방송을 앞두고, '어튈라'의 관전포인트 세 가지를 파헤쳐봤다.◆ 이동 거리만 1,500km! 맛집 사장님 입맛 따라 움직이는 'NO 섭외' 즉흥 맛집 릴레이짜여진 루트에 따라 미식을 즐기는 여타 먹방 프로그램들과 달리, 맛집 사장님이 자신의 인생 맛집을 추천하면서 행선지가 정해지는 즉흥 맛집 릴레이다. SNS를 강타한 핫플, 광고 도배 맛집 대신 순수 100% 사장님의 인생 맛집을 찾아가면서, 아는 사람만 아는 숨은 맛집부터 정겨운 고향의 맛까지 이전과는 색다른 경험을 선사한다. 이중에서도 거리불문 전국 방방곡곡 사장님이 픽한 인생 맛집으로 어디든 찾아가는 릴레이 맛 기행이라는 점이 즉흥 여행의 흥미진진함을 더할 예정이다. 심지어 단 6회 촬영 만에 무려 이동 시간 약 21시간, 이동 거리 약 1,500km에 달하는 기록을 달성하며, '어튈라'가 만들어갈 맛집 대장정의 진면목을 기대케 한다.◆'맛튀즈 4형제' 김대호-안재현-쯔양-조나단의 이색 케미'먹방 스타' 쯔양이 김대호, 안재현, 조나단과 성별을 뛰어넘은 '맛튀즈 4형제'를 결성해 관심을 높인다. 전직 아나운서 출신의 '요즘 대세' 김대호와 허당 꽃미남캐로 예능계를 평정한 안재현, 천만 먹방 크리에이터 쯔양, 타고난 예능감으로 MZ 아이콘에 오른 조나단이라는 탄탄한 라인업이 만나 유쾌한 케미스트리를 터트릴 전망이다. 특히 이들은 음식 앞에서는 나이, 성별을 뛰어넘는 본능적 먹방 본색은 물론 돌발 상황 속 펼쳐질 형제 같은 티키타카까지, '어디로 튈지 몰라'에 최적화된 시너지를 발산할 전망이다. 앞서 조나단은 "대기 시간에도 계속 같이 얘기한다. 거의 맛집 주식 투자 모임 같은 느낌"이라며 이들의 찐친 케미를 예고하기도. 이에 '맛튀즈 4형제'로 재탄생한 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 호흡은 어떨지 궁금증이 증폭된다.◆ '어디로 튈지 모르는' 예측불가 리얼 서사의 향연무엇보다 '어디로 튈지 몰라'는 맛집 지도도, 기획된 코스도 없는 무계획 맛집 투어로, 기존 먹방 예능에서는 볼 수 없었던 리얼 버라이어티의 매력을 선사한다. 특히 김대호는 "맛집 섭외 과정이 생각보다 더 날 것 같다고 느끼실 것"이라며 "실제 섭외할 때 출연진들이 먼저 내려서 시도하고, 성공한 뒤에 제작진이 합류한다. 마음처럼 잘 안 될 때도 있다"라고 '어디로 튈지 몰라'의 리얼한 현장 분위기를 귀띔한 바. 과연 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단은 '어디로 튈지 몰라' 속 예측불가한 돌발 상황의 연속에서 살아남을 수 있을지, 이들이 완성할 레전드 36끼 여정이 주목된다.'어디로 튈지 몰라'는 오는 21일 저녁 7시 50분에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr