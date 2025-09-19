사진=텐아시아DB

'전현무계획2'에 '먹친구'로 출연한 유진과 지현우가 데뷔 초반 이야기와 배우로 전향하게 된 과정을 털어놓는다. 1984년생 지현우는 앞서 '2022 KBS 연기대상'에서 대상을 호명받은 순간 어리둥절한 제스처로 화제됐다.19일(금) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 47회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)과 '추억의 맛' 특집을 함께한 '먹친구' 유진의 '유진 계획'이 펼쳐진다.'먹친구'로 가수 출신 배우 유진과 지현우가 동반 출연한 가운데, 네 사람은 '유진 계획'에 따라 서울 강남구 압구정동에 위치한 38년 전통의 부대찌개 맛집으로 향한다. '단골' 유진 덕에 일사천리로 섭외에 성공한 네 사람이 주문까지 마치자,유진은 "여긴 1997년에 데뷔하고 나서 S.E.S 멤버들이랑 처음 와본 곳이다. 진짜 (맛이) '게임 오버'!"라며 먹텐을 끌어올린다. 잠시 후, 네 사람은 독특한 매력의 부대찌개부터 추억을 부르는 소시지&스테이크 구이가 나오자 폭풍 먹방을 가동한다.성공적인 먹방 후, 전현무는 다음 맛집으로 이동하던 중 유진과 지현우에게 "어떻게 가수에서 배우로 전향하게 됐냐"고 묻는다. 지현우는 "사실 전 배우 전향에 대한 생각이 없었다"고 운을 뗀 뒤, "문차일드 기타 세션으로 시작해서 1년에 100만원 받고 그랬다. 그러다가 단역 출연을 하게 됐는데 일당 5만원이 찍혀서 너무 행복해했었다"고 떠올린다.이어 그는 "단역으로 얼굴이 알려져서 바로 주인공으로 캐스팅됐고, 2003년에는 KBS 공채 탤런트 시험에도 운 좋게 합격했다"고 해 모두를 놀라게 한다. 반면 유진은 "사실 S.E.S 때 연기 제의가 들어왔지만 고사했었다"고 밝히는데, 당시 그가 작품을 거절했던 이유가 무엇인지 궁금증이 쏠린다.새 수목 미니시리즈 '퍼스트레이디'에서 부부로 호흡을 맞추는 유진X지현우와 함께한 먹브로 전현무x곽튜브의 '추억의 맛' 먹트립은 19일(금) 밤 9시 10분 방송하는 '전현무계획2' 47회에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr