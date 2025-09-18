사진=채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'

가수 천명훈이 결혼을 향한 소망을 드러냈다.지난 17일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 방송인 천명훈이 노유민과 대화를 나누며 소월을 향한 진심을 전했다.이날 천명훈은 "사실 소월이가 제수씨랑 성격이 비슷하다"라고 말했고, 노유민은 "세구나. 카리스마 있고"라고 맞장구쳤다. 천명훈은 "그게 싫지는 않다. 내가 요즘 많이 흘리고 다니는데 소월이가 다 챙겨준다. 처음 경험해 보는 느낌이었다. 거기에 갇혀서 살고 싶다는 생각이 들었다"라고 설명했다.노유민은 아내와의 연애 시절을 떠올리며 "나도 아내의 그런 모습을 보고 반했다. 코러스 단장이라 선글라스 끼고 센터에 앉아서 지시를 하는데, 내가 그걸 당하고 싶더라"라고 공감했다. 그러면서 "나도 밥 먹을 때 흘리는데 잔소리하면서 다 해준다. 딱 보니까 우리 아내와 성향이 진짜 비슷하더라. 그런 성향의 여성분들은 빅 이벤트를 안 좋아한다"라고 조언을 전했다. 그는 "꽃보다는 현금과 금을 좋아한다"라며 경험담을 덧붙였고, 이다해는 "예리하다"라며 감탄했다.이날 노유민은 천명훈에게 "진짜 사귀는 거냐"라고 물었고, 천명훈은 "그렇다고 볼 수 있다. 사랑의 백분율을 올리면서 발전하는 거다"라고 답했다. 이어 그는 "난 언제나 결혼을 생각한다. 널 존경하게 된 이유도 네가 결혼 조상님이기 때문이다"라며 노유민에게 존경을 드러냈다.이후 등장한 소월은 "나한테 천명훈은 평범한 친한 오빠다"라고 선을 그었다. 이에 노유민은 "나도 아내와 그랬었다. 원래 나 혼자 일방적인 사랑이었다. 아내가 봤을 때 내가 너무 어렸고 동생 같고 애처럼 보였을 거다. 6살 나이 차이가 난다"라고 과거를 떠올렸다. 소월은 "저도 저보다 6살 어린 남자 있으면 좋겠다"라고 말해 웃음을 자아냈고, 천명훈은 "내가 정신연령이 낮다"라며 받아쳤다.노유민은 두 사람에게 "지금 티격태격하는데 우리도 연애할 때 그랬다. 아내랑 '우리 둘이 행복해야 아이들이 그걸 보면서 행복하게 성장한다. 우리 둘이 행복하자'라고 얘기한다"라고 전했다. 소월은 "너무 좋은 마인드다"라며 고개를 끄덕였고, 천명훈은 "나도 같은 생각이고 같은 마인드다"라며 소월을 향한 마음을 강조했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr