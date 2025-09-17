사진=텐아시아DB

'어쩔수가없다'로 부산국제영화제에 참석한 손예진이 '부산 단골 맛집'을 밝혔다.17일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 개막작 '어쩔수가없다'의 기자회견이 열렸다. 박찬욱 감독과 배우 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란이 참석했다.이병헌은 25년간 헌신한 제지회사에서 하루아침에 해고된 뒤 재취업 전쟁을 시작한 구직자 유만수 역을 맡았다.손예진은 남편 유만수의 실직에 취미인 댄스와 테니스를 관두고 생활 전선에 뛰어든 이미리 역을 맡았다. 그는 “부산영화제에서 제 영화를 개막작으로 보게 되어 영광스럽고 행복하다. 오늘 일반 관객들과 함께 보게 되어 설레고 기대된다. 오늘을 평생 잊지 못할 것 같다”며 뜻깊은 마음을 표했다. 부산에 대한 느낌을 묻자 “부산은 영화와 밀접한 도시 같고, 그 중심에 영화제가 있는 것 같다. 살기도 좋고 이국적인 모습도 많다”며 “저는 부산에 와서 상국이네 떡볶이를 먹어야 한다. 맛집이 많은 아름다운 곳이다”라고 말해 웃음을 안겼다.손예진은 미리 캐릭터에 대해 “영화에서 가장 현실적 캐릭터라고 생각했다”고 소개했다. 이어 “엄마처럼, 아내처럼, 일상생활 속에서 보이는 모습이 과장되지 않고 물 흐르듯 자연스러운 모습으로 보여주고 싶었다”며 “이야기가 가진 비극적 순간들, 극적인 상황들에 미리는 어떤 생각으로 이 과정을 지켜볼까. 낙천적인 미리는 현실적으로 돌파할 것 같다고 생각하며 거기에 중점을 두고 연기했다”고 설명했다.손예진은 영화는 7년 만이라고. 그는 “앞으로 얼마나 더 자주, 오래 영화 작업으로 배우로서 영화를 찍을 수 있을지 불안함이 있다. 요즘 워낙 영화의 현실이 안 좋다. 그래서 7년 만에 한 것도 의미가 있었다. 앞으로가 더 중요하다”고 강조했다. 이어 “그런 의미에서 박찬욱 감독님 같은 감독님들이 작품을 더 만들어 주셔야 할 것 같다”며 “더 나아갈 수 있도록 저는 제 자리에서 최선을 다하려고 한다”고 밝혔다.'어쩔수가없다'는 오는 24일 정식 개봉한다.제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 부산 영화의전당 일대에서 진행된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr