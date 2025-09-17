사진=텐아시아DB

이병헌이 부산국제영화제에 개막작 '어쩔수가없다'로 참석한 소감을 밝혔다. 또한 작품 속 메시지와 자신의 감상도 전했다.17일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 개막작 '어쩔수가없다'의 기자회견이 열렸다. 박찬욱 감독과 배우 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란이 참석했다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 갑작스레 해고된 후 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화. 박찬욱 감독의 신작이다.이병헌은 25년간 헌신한 제지회사에서 하루아침에 해고된 뒤 재취업 전쟁을 시작한 구직자 유만수 역을 맡았다.이병헌은 25년간 헌신한 제지회사에서 하루아침에 해고된 뒤 재취업 전쟁을 시작한 구직자 유만수 역을 맡았다. 그는 “영화 촬영을 마치고 이렇게 기대하면서 기다렸던 작품이 있었나 싶을 정도로 기다렸던 영화”라고 작품을 향한 애정을 표했다. 이어 “제 작품이 부산영화제에서 개막작으로 상영된 적 있었나 찾아봤더니 없더라. 처음으로 개막작으로 오게 되어 떨린다”며 설렌 마음을 드러냈다.이병헌은 연기에 중점을 둔 부분에 대해 “만수가 아주 개성이 강하거나 특별난 캐릭터는 아니다. 흔히 볼 수 있는 평범한 인물이다. 그런 평범한 인물이 큰 상황에 부딪히고 그 상황을 이겨가기 위해 극단적인 마음의 결정을 내리고, 그 결정을 실행해 가면서 변해가는 과정이 있다. 모든 극단적 상황을 평범한 사람은 어떻게 받아들이고 어떤 감정 상태일까에 집중했다. 그걸 어떻게 관객들에게 설득력 있게 보여줄 수 있을지가 촬영 내내 저한테 큰 숙제였다”고 밝혔다.이번 작품으로 각종 영화제에 다녀온 ‘어쩔수가없다’ 팀. 이병헌은 “영화제 때문에 베니스, 토론토를 다녀오면서 ‘영화제에서는 제지업이지만 우리 업계에서도 위기감을 느끼지 않냐’는 질문을 많이 들었다”고 털어놨다. 이어 “종이의 쓰임이 사라져 간다는 건 제지업계가 마주한 어려움이다. 제지업계 어려움처럼 영화업계도 어려움이 있는데, 더 큰 어려움을 겪는 건 극장이라고 생각한다. 극장이 어떻게 이 어려움을 어떻게 타개하고 다시 사랑받는 장소가 될 수 있을지는 모든 영화인들이 생각할 것”이라고 말했다. 그러면서 “현실로, 피부로 느끼진 못하지만 이 영화 후반부에서 AI에 관한 문제 제기도 한다. AI도 배우나 감독들에게 위험 요소가 될 수 있다. 그런 점에서 공통점을 저도 느꼈다”고 전했다.'어쩔수가없다'는 오는 24일 정식 개봉한다.제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 부산 영화의전당 일대에서 진행된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr