'이지훈♥' 아야네, 건초염 심하다더니…“24시간 붙어있는 시간 값져”

아야네가 딸에 대한 애정을 보였다.아야네는 16일 자신의 계정에 "여러분 저 큰 결정했어요!! 일본 다녀왔구요. 일본에 있는 동안 혼자 아이를 케어하느라 고생도 했지만, 루희와 24시간 붙어 있는 시간이 너무 값졌다"라고 시작하는 장문의 글과 함께 사진을 올렸다.그는 "사실 루희 6개월 때 건초염이 심해 이모님의 도움을 받아왔다. 워킹맘이다 보니 이후에도 도움을 받았는데, 최근 이모님 사정으로 그만두시게 됐다"며 "처음엔 당황했지만, 문득 지금밖에 볼 수 없는 루희의 표정·몸짓·옹알이를 놓치고 싶지 않다는 생각이 들었다"고 밝혔다.이어 "손목이 다시 살짝 아픈 것 같지만 조심하면서 둘째 낳을 때까지는 (아직 생기지도 않았지만) 루희가 엄마 아빠 사랑 듬뿍 받으며 지낼 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.또한 "전 대문자 T인 사람인데도 '루희가 커서도 나와 지낸 시간을 기억해줬으면 좋겠다'는 생각을 했다. 참 나답지 않게 모성애가 나를 자꾸 변화시키는 것 같다"고 애정을 드러냈다.한편 이지훈과 일본인 아야네는 14살의 나이 차이와 국적을 뛰어넘어 2021년 결혼식을 올렸다.이후 시험관 시술 끝에 임신에 성공, 지난해 7월 결혼 3년 만에 첫 딸을 낳았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr