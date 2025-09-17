사진=텐아시아DB

배우 이병헌이 제30회 부산국제영화제 개막식 진행을 맡은 가운데, 남다른 감회를 드러냈다.17일 저녁 제30회 부산국제영화제 개막식이 열렸다. 많은 영화계 스타들 및 관계자들이 개막식에 참석했다. 사회는 개막작 ‘어쩔수가없다’(감독 박찬욱)의 주인공이기도 한 배우 이병헌이 맡았다.이병헌은 "30년 전 부산이라는 도시에서 시작된 작은 꿈이, 이제 아시아를 대표하는 영화제가 됐다. 그 여정을 함께해온 여러분, 그리고 오늘 처음으로 오시는 분들 모두 반갑다"고 인사했다. 이어 "지금 이 자리에 서 있는 것도 신기하다. 저는 91년도에 데뷔했는데 95년에 첫 영화를 찍어서, 올해로 30년 차 영화배우가 됐다. 공자의 글귀 중에 '삼십이립'이 있다. 서른에 비로소 선다는 뜻이라고 한다. 서른이라는 나이는 인생의 정오라고 했다. 그래서인지 30년이 돼서야 이제 조금 배우 같다는 생각이 든다"며 남다른 감회를 드러냈다. 또한 "신기하게도 부산영화제도 저와 거의 비슷한 시기에 시작했다. 저와 같이 성장한 거다. 그 긴 여정 중에도 특별히 기억나는 몇몇 순간들이 있다"고 돌아봤다.큰 스크린에는 이병헌의 부산영화제 참석 순간이 담긴 영상이 재생됐다. 이병헌은 "저도 처음 왔을 때 여러분처럼 관객석에서 어떤 영화가 상영될까, 나도 언젠가 저 무대에 올라갈 수 있을까 기대를 가졌던 사람이었다. 오늘 이렇게 제가 이 무대에 서 있다. 감사하다"고 말했다. 이어 "시간은 여러모로 우리를 바꿔놓지만 무엇보다 영화 앞에서 느끼는 설렘만큼은 그때나 지금이나 똑같다. 영화가 우리에게 가르쳐준 건 모든 이야기는 시작이 있다는 것, 그리고 오늘 밤 우리는 또 다른 시작을 함께 목격하게 될 것"이라며 제30회 부산국제영화제를 열었다.제30회 부산국제영화제는 이날부터 26일까지 10일간 부산 영화의전당 일대를 중심으로 열린다. 올해 영화제는 64개국 328편의 작품을 선보인다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr