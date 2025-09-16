사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

박규영이 홍석천과 김똘똘을 만났다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '여자 질색하는 쌍게이 끌어당기러 온 공주님 박규영'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 그간 등장한 남성 연예인이 아닌 여배우 박규영이 등장했다. 박규영은 호흡이 잘 맞았던 남자 배우가 누구였냐는 질문에 "다 잘 맞았는데 가장 또래이기도 하고 남매 또는 형제 느낌이다"고 하면서 차은우를 언급했다. 이에 홍석천은 차은우 면회 계획이 있냐고 물었다.박규영은 "아직 없긴 하다"고 말했고 이에 홍석천은 "그럼 기회를 만들자"며 박규영에게 "차은우한테 연락만 하라"고 하면서 사심을 드러내 웃음을 자아냈다. 이에 박규영은 "그럼 오늘 저 예쁘게 촬영해 주시라"고 했고 홍석천과 김똘똘은 박규영이 예쁘다며 찬양했다.이어 김똘똘은 "그리고 저희가 또 외모 이야기를 안 할 수가 없다"며 "언제부터 예뻤냐"고 했다. 이에 박규영은 "관리를 열심히 하고 있다"고 겸손하게 답했다. 홍석천은 "그럼 원래 연기가 전공이었냐"고 물었고 박규영은 "저는 사실 전공이 연기는 아니고 의류환경학과 출신이고 옷에 관심이 많았다"고 했다.이때 김똘똘은 박규영의 학교가 연세대학교임을 언급하며 "예쁜데 공부도 잘했다"고 말했다. 홍석천은 박규영에게 연예계 데뷔계기를 물었다. 박규영은 "제가 '대학내일'이라는 잡지 표지 모델로 활동했다"며 "그걸 보고 기획사에서 러브콜이 왔다"고 밝혔다.앞서 박규영은 외고에 이어 연세대학교를 졸업한 연예계 대표 '엄친딸'로 알려졌다. 박규영은 KBS2TV '가는정 오는정 이민정'에 출연해 "대학생 때 대학 잡지를 찍었다"며 "그 잡지를 본 JYP에 캐스팅이 돼서 연기를 하게 됐다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr