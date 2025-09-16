사진=JTBC '마이 유스' 영상 캡처

사진=JTBC '마이 유스' 영상 캡처

'마이 유스' 송중기, 천우희가 애틋하게 설레는 첫사랑 재회 로맨스를 보여주고 있다.JTBC 금요시리즈 '마이 유스'가 4회까지 방영됐다. 더는 마음을 미루지 않기로 결심한 선우해(송중기 분)의 직진, 어른이 돼서도 감당하기 힘든 어린 날의 아픔을 위로한 성제연(천우희 분)의 진심은 설레고도 애틋했다. 15년이 지나서도 여전히 서로의 '빛'이자 '구원'이 돼준 선우해, 성제연의 관계는 첫사랑 그 이상의 모습이었다. 못다 쓴 첫사랑의 페이지를 다시 써 내리는 선우해, 성제연 관계에 터닝포인트가 된 엔딩 명장면을 짚어봤다.# "반가웠다는 인사" 송중기X천우희, 15년 세월 돌아온 재회다운 재회! 포옹 엔딩(1회)아역 스타였던 선우해는 플로리스트로, 모범생 성제연은 배우 모태린(이주명 분)의 매니저로 인생 계획표에서 한참이나 벗어난 어른이 됐다. 마주칠 일 없는 두 사람이었지만, 인연의 씨앗은 예상치 못한 곳에 숨어있었다. 성제연이 자취를 감춘 선우해를 세상 밖으로 끄집어내야 하는 미션을 받은 것. 성제연은 기억 속 묻어둔 이름을 마주하고 깊은 고민에 빠졌다. 성제연은 망설임 끝에 선우해의 꽃집을 찾았다. 머뭇대는 자신과 달리 스스럼없이 반가움을 드러내는 선우해의 모습은 낯설기까지 했다. 하지만 성제연이 예능 출연 이야기를 꺼낸 순간, 분위기는 달라졌다. 성제연의 제안을 단칼에 거절한 선우해. 사람들이 궁금해할 거라는 말에 "너도 내가 보고 싶었어? 어떻게 컸는지"라는 예고도 없이 불쑥 건넨 선우해의 물음은 성제연의 마음을 흔들었다. 선우해 역시 마음이 소란했다. 자신이 소설가 '진무영'이라는 사실마저 이용하는 성제연을 보며 실망감이 앞섰다. 마음이 복잡해진 선우해는 무작정 성제연을 찾아갔다. 그리고 "반가웠다는 인사"라면서 그리웠던 마음을 담아 마주 안았다. 15년이라는 세월을 돌아온 재회다운 재회 엔딩은 다시 꽃피울 이들의 첫사랑을 더욱 기대케 했다.# "할까?" 마음 미루지 않기로 한 송중기, 천우희 향해 직진 예고한 눈맞춤 엔딩(2회)스무 살 선우해(남다름 분)가 열아홉 성제연(전소영 분)을 처음 만난 때는 인생에서 가장 어두운 시기였다. 아빠의 재혼, 원치 않은 학교생활, 끝나지 않는 생활고까지 힘든 선우해의 삶 속에서 성제연은 누구도 신경 쓰지 않는 자신을 걱정해주는 특별한 사람이었다. 성제연에게도 선우해는 자꾸만 신경을 앗아가는 신비로운 존재였다. 반장과 유급생, 극과 극인 두 사람이었지만 그들은 빠르게 가까워졌다. 함께하는 시간 속에서 선우해와 성제연은 잊고 있던 행복을 느꼈다. 그러나 너무도 서툴렀던 첫사랑은 해피엔딩이 아니었다. "너 진짜 좋아하나 봐. 대학 가서 만나자고 하면, 만나줄 수 있어?"라는 성제연의 고백에 선우해는 한없이 초라한 자신을 자각하고 말았다. 미래를 기약하는 말 앞에서 선우해는 덜컥 막막해졌고, 미안하다는 말로 대답을 대신했다. 짧고도 눈부시게 시렸던 인연은 끝이 났지만 선우해는 그가 지나온 세월이 너무도 궁금했고, 함께하지 못한 지난날에 그리움이 물밀듯이 몰려왔다. 그리고 더는 마음을 미루지 않기로 결심했다. 술에 취해서야 "한번 보고 싶었던 것도 같고"라며 진심을 털어놓는 성제연에게 "할까? 네 배우 나온다던 그거"라면서 미소 짓는 선우해의 눈맞춤은 못다 한 첫사랑의 새로운 챕터를 여는 엔딩이었다.# 꼬리표 같은 송중기 아픔 안아준 천우희의 포옹 위로 엔딩(3회)선우해가 과거 트라우마에도 세상 밖으로 나온 이유는 오직 성제연이었다. 촬영을 하는 동안 성제연을 더 볼 수 있을 거라는 생각에 용기 냈던 것. 하지만 선우해는 자신을 향한 카메라와 사람들의 시선을 마주하자 아역배우 시절에 겪은 상처들이 떠올랐고, 지우고 싶은 과거 영상까지 파묘됐다. 화려한 아역배우 시절은 너무도 짧았고, 영화 투자 사기에 휩쓸린 엄마의 죽음으로 모든 게 끝이 났다. 그렇게 선우해는 '믿지 않음에서 오는 안락함'을 너무 이른 나이에 알아버렸다. 모든 상황이 낯설고 견디기 힘들었던 어린 선우해는 엄마의 장례식장에서 눈물 한 방울도 흘리지 못했었다. 홀로 남겨진 아이의 상처를 안아주는 사람은 어디에도 없었다. 어른이 되고서도 감당하기 힘든 기억에 선우해는 거세게 흔들렸다. 그런 선우해를 붙잡은 건 역시 성제연이었다. 한걸음에 달려와 선우해를 꼭 끌어안으며 미안하다고 말하는 성제연. 수습하겠다며 돌아선 그에게 선우해는 "그냥 한 번 더 안아주면 안돼?"라고 말했다. 성제연은 선우해를 따스하게 마주 안았다. 그 온기에 기댄 선우해는 그제서야 카메라 앞에서 홀로 감내해야 했던 어린 시절의 아픔을 위로받았다.# '헤어진 친구에게 보내는 마음' 송중기, 천우희 향한 고백 담은 입맞춤 엔딩(4회)선우해는 그날 이후 자신을 피하는 성제연이 신경이 쓰였다. 자신이 어색하냐는 선우해의 물음에 성제연은 괜한 일에 선우해를 끌어들인 것 같아 죄책감이 든다고 털어놨다. 괜찮다는 선우해의 대답에도 성제연은 마음이 무거웠다. 그동안 방송 섭외를 거절한 이유는 이해할 수 있었지만, 받아들인 이유는 납득되지 않았던 성제연은 선우해에게 다큐멘터리 출연 이유를 물었다. 선우해는 '헤어진 친구에게 보내는 마음'이라고 진심을 전했다. 이어 입술이 닿을 듯 가까워진 거리에 선우해는 싫으면 피하라고 말했다. 당황한 성제연이 "안 싫으면?"이라고 하자 선우해는 안 싫으면 다행이라며 입을 맞췄다. 두 사람의 입맞춤 엔딩은 설렘을 더하며 관계 변화의 시작을 알렸다.JTBC 금요시리즈 '마이 유스' 5, 6회는 오는 19일 저녁 8시 50분 2회 연속 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr