사진=텐아시아DB

사진제공=SBS '섬총각 영웅'

임영웅에게 허경환이 "내용증명 보낼 것"이라며 찐친의 티격태격 케미를 뽐낸다.SBS 예능 '섬총각 영웅'의 마지막 이야기가 오늘(16일) 밤 9시에 방송된다. '섬총각 영웅'은 임영웅과 찐친들이 펼쳐내는 '무계획 섬마을 라이프'를 담은 예능 프로그램이다.마지막회에서는 임영웅과 찐친들이 역대급 '은혜 갚기 프로젝트'를 준비한다. 소모도에서의 마지막 날을 기념해 '역사상 최대 규모' 마을잔치를 직접 기획부터 요리, 진행까지 도맡은 것. 하이라이트는 단연 임영웅의 라이브공연, "해 질 때까지 노래 불러야죠!"라며 무한 앵콜을 약속한 임영웅 덕분에 어르신들이 제대로 귀 호강했다는 후문이다. 어깨를 들썩이게 하는 곡부터 눈물샘 자극하는 사모곡까지, 희로애락 가득 담긴 콘서트 현장은 오늘 밤 방송을 통해 확인할 수 있다.'중식 스타셰프' 임태훈도 마을잔치를 위해 필살기 요리를 대방출한다. 평소 섬에서 좀처럼 맛보기 힘든 짜장면부터 셰프만의 '비밀 킥'이 더해진 고급 메뉴까지, 푸짐한 잔치 한 상이 차려질 예정. 여기에 '주방장'으로 특진한 임영웅의 폭풍 웍질과 칼질까지 더해지며 기대감을 고조시킨다. '탑셰프'의 중식 한 상에 어르신들은 "세상에 이런 날도 있네~"라며 감탄을 쏟아내기도 한다고. 과연 임태훈 셰프표 '비장의 한 수'는 무엇일지, 임영웅의 손끝에서 탄생한 요리는 어떤 맛일지 궁금증을 더한다.지난주 등장만으로 임영웅을 함박웃음 짓게 하며 '애착(인)형'으로 급부상한 허경환이 이번에도 웃음을 책임진다. 그는 임영웅에게 요리를 알려주고 신곡도 나란히 들으며 환상의 '찰떡케미'를 더 단단히 쌓아간다. 하지만 평화롭던 그의 섬 생활에 예측불허 사건이 터지며 분위기는 반전된다. 급기야 허경환은 "내용증명서 보낼 거야"라며 '웃픈' 분노까지 터뜨리며 현장은 웃음바다가 됐다고. 과연, 허경환을 뒤흔든 사건의 정체는 무엇일지, 또 임영웅과의 '폭발적 웃음 케미'는 어떨지 방송에서 확인할 수 있다.'섬총각 영웅'의 묘미인 '신곡 앨범 비하인드 스토리'가 하나 더 추가될 예정이다. 이번에는 '답장을 보낸지'의 작업 비화가 공개된다. 노래에 얽힌 임영웅의 실제 경험담은 물론, '과친자' 궤도가 과학적으로 분석한 가사의 '진짜 의미'까지 풀어내 재미를 더한다. 또 촬영장에서 의문의 여성과 깜짝 전화 연결이 되어 모두를 놀라게 한다고. 과연 현장을 뒤집어 놓은 통화의 주인공은 누구일지, 팬심을 저격할 앨범 후일담까지 방송을 통해 공개된다.임영웅의 진솔한 고백과 섬총각들이 준비한 대망의 콘서트까지, 모든 여정이 마무리되는 마지막 회는 오늘(16일) 밤 9시 SBS '섬총각 영웅'에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr