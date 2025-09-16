추신수, 4억 슈퍼카 몰래 판 ♥하원미에 대응 준비 중…"'이숙캠' 고려"('동상이몽')

사진=텐아시아DB

사진=SBS '동상이몽' 영상 캡처

'동상이몽' 추신수가 아내 하원미의 필터링 없는 입담과 행동력에 하소연했다. 그러면서 '이혼숙려캠프' 출연 고려 의사를 표해 웃음을 자아냈다.15일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 전 야구선수 추신수가 게스트로 등장, 절친 이대호·신혜정 부부의 일상을 함께 지켜봤다.MC 서장훈은 "'이혼숙려캠프' 출연을 준비 중이라고. 나와주면 우린 좋은데 나오면 되겠냐"고 물었다. 김숙은 "심각한 게 뭐 있나"라고 걱정했다. 김구라는 "아내가 방송 쪽 욕망이 드글드글하다. 그거 때문에 피곤해한다"며 하원미의 '라디오스타' 출연을 언급했다.하원미는 최근 유튜브로 활발하게 활동 중이다. 추신수의 약 4억짜리 B사 슈퍼카를 몰래 팔아버리기도 했다. 추신수는 "유튜브나 방송 욕심은 알겠다. 굳이 저를 밟아가면서 할 필요가 있나"라며 의아해했다. 김구라는 "그게 가장 손쉽고 효과가 확실한 방법이다"고 설명했다. 김숙이 "진짜 팔았냐"고 묻자 추신수는 "진짜 팔았다"고 호소했다.추신수는 "아내가 헌팅포차를 갔다고 하더라. 남편 생각 안 하더라"며 "아내 몰래 '방송 섭외됐다. 출연하자'고 한 뒤 '이혼숙려캠프' 나가는 걸로 하겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.아내와의 '마지막 키스'에 대해서는 "키스의 기준이 뭐냐. 살짝 맛만 봐도 키스냐"면서 "마지막 키스는 3일 전"이라고 밝혀 달달함을 자랑했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr