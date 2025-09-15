사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
'짠한형' 신동엽이 이효리와의 케미를 자랑했다.

15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 드라마 '달까지 가자' 배우 라미란, 이선빈, 조아람이 출연했다.

이날 조아람은 "카메라가 안 보인다. 대본도 없고, 작가 지시도 없어서 편안하다"며 유튜브 방송에 놀라움을 드러냈다.
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
이선빈은 tvN '놀라운 토요일', SBS '미운 우리 새끼', 쿠팡플레이 'SNL' 등 신동엽이 진행하는 프로그램에 많이 출연했다고 밝히며 "솔직히 선배님 사심 방송하는 거 아니냐"고 지적해 웃음을 안겼다.

"이런 말 하면 선배님이 안 좋아하실 수도 있지만"이라고 운을 뗀 이선빈은 "선배님 방송 출연했을 때, 알코올 향수 냄새가 났다"고 폭로했다. 이에 신동엽은 "오해가 있다. 가끔 소주를 향수처럼 뿌리고 다닌다"고 해명해 폭소케 했다.
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
신동엽은 "전날 술을 많이 마실 때가 있다. 그럴 때는 양치, 가글도 많이 하고, 향수도 뿌린다. 그래도 눈치 보일 때가 있는데, 제일 편하게 촬영한 건 이효리랑 했을 때다. 요만큼도 안 미안했다"며 '숙취' 동지를 자랑해 웃음을 자아냈다.

신동엽은 "향수라는 게 경우의 수가 무궁무진한데, 이효리랑 나랑 합쳐진 향이 참 좋았다"고 너스레를 떨었다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지