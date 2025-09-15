사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 신동엽이 이효리와의 케미를 자랑했다.15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 드라마 '달까지 가자' 배우 라미란, 이선빈, 조아람이 출연했다.이날 조아람은 "카메라가 안 보인다. 대본도 없고, 작가 지시도 없어서 편안하다"며 유튜브 방송에 놀라움을 드러냈다.이선빈은 tvN '놀라운 토요일', SBS '미운 우리 새끼', 쿠팡플레이 'SNL' 등 신동엽이 진행하는 프로그램에 많이 출연했다고 밝히며 "솔직히 선배님 사심 방송하는 거 아니냐"고 지적해 웃음을 안겼다."이런 말 하면 선배님이 안 좋아하실 수도 있지만"이라고 운을 뗀 이선빈은 "선배님 방송 출연했을 때, 알코올 향수 냄새가 났다"고 폭로했다. 이에 신동엽은 "오해가 있다. 가끔 소주를 향수처럼 뿌리고 다닌다"고 해명해 폭소케 했다.신동엽은 "전날 술을 많이 마실 때가 있다. 그럴 때는 양치, 가글도 많이 하고, 향수도 뿌린다. 그래도 눈치 보일 때가 있는데, 제일 편하게 촬영한 건 이효리랑 했을 때다. 요만큼도 안 미안했다"며 '숙취' 동지를 자랑해 웃음을 자아냈다.신동엽은 "향수라는 게 경우의 수가 무궁무진한데, 이효리랑 나랑 합쳐진 향이 참 좋았다"고 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr