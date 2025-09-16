세븐틴 디노가 등장해 입담을 뽐냈다.
슈퍼주니어 동해와 은혁이 운영하는 유튜브 채널 '동해물과백두은혁'에서는 '승관이형 멱살까지 잡았어요...세븐틴 막냉이의 충격발언과 6대1 싸움의 전말까지 실토해버린 디노ㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 세븐틴 디노가 세븐틴 중 몸짱 1등은 정한이라고 했다. 동해는 감탄하며 "슬랜더에 완전 짖어진 근육 아니냐"고 했고 디노는 맞다고 했다. 그러자 옆에 있던 은혁은 "나 같은 스타일이다"고 했다.
또 은혁과 동해는 디노에게 세븐틴 10주년을 축하해줬다. 은혁은 디노에게 "우리 몸짱 된거 축하한다"고 했고 동해는 "막내인거 축하한다"고 했다. 또 옆에서 은혁은 "오늘도 잘생긴거 축하한다"고 해 디노를 웃게 했다. 은혁은 디노에게 "관리 기간에 뭐 먹는지 궁금하다"고 했다. 이에 디노는 "근데 저도 진짜 요즘에 좀 관리를 하는 중이다"고 했다. 이에 동해는 "스테이크 좋아하냐"며 "그럼 닭가슴살 스테이크를 먹어야 겠다"고 했다. 이에 은혁은 "난 막 떡볶이 이런 것 좀 먹고 싶다"고 했다.
이때 은혁은 세븐틴에 대해 "근데 형이라고 안한다더라"며 "멤버들끼리 그냥 이름 편하게 부르고 그러니까 약간 미국 마인드인거다"고 했다. 동해는 놀라며 "그럼 뭐라고 그러냐 너보다 다 형 아니냐"고 했다.
이에 디노는 "그냥 민규야 이러고 승관이 형 같은 경우 그냥 '관아' 그냥 그렇게 말한다"고 했다. 이에 은혁은 "가족 같은 거다"고 했다. 그러면서도 디노는 쿱스에게는 수비게 이름을 부르지 못 한다며 중심을 잡아준다고 했고 은혁은 "한 명정도는 그런 게 좀 있어야 한다"고 해 눈길을 끌었다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

