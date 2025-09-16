사진 = '동해물과백두은혁' 유튜브 채널 캡처

세븐틴 디노가 등장해 입담을 뽐냈다.슈퍼주니어 동해와 은혁이 운영하는 유튜브 채널 '동해물과백두은혁'에서는 '승관이형 멱살까지 잡았어요...세븐틴 막냉이의 충격발언과 6대1 싸움의 전말까지 실토해버린 디노ㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 세븐틴 디노가 세븐틴 중 몸짱 1등은 정한이라고 했다. 동해는 감탄하며 "슬랜더에 완전 짖어진 근육 아니냐"고 했고 디노는 맞다고 했다. 그러자 옆에 있던 은혁은 "나 같은 스타일이다"고 했다.또 은혁과 동해는 디노에게 세븐틴 10주년을 축하해줬다. 은혁은 디노에게 "우리 몸짱 된거 축하한다"고 했고 동해는 "막내인거 축하한다"고 했다. 또 옆에서 은혁은 "오늘도 잘생긴거 축하한다"고 해 디노를 웃게 했다.은혁은 디노에게 "관리 기간에 뭐 먹는지 궁금하다"고 했다. 이에 디노는 "근데 저도 진짜 요즘에 좀 관리를 하는 중이다"고 했다. 이에 동해는 "스테이크 좋아하냐"며 "그럼 닭가슴살 스테이크를 먹어야 겠다"고 했다. 이에 은혁은 "난 막 떡볶이 이런 것 좀 먹고 싶다"고 했다.이때 은혁은 세븐틴에 대해 "근데 형이라고 안한다더라"며 "멤버들끼리 그냥 이름 편하게 부르고 그러니까 약간 미국 마인드인거다"고 했다. 동해는 놀라며 "그럼 뭐라고 그러냐 너보다 다 형 아니냐"고 했다.이에 디노는 "그냥 민규야 이러고 승관이 형 같은 경우 그냥 '관아' 그냥 그렇게 말한다"고 했다. 이에 은혁은 "가족 같은 거다"고 했다. 그러면서도 디노는 쿱스에게는 수비게 이름을 부르지 못 한다며 중심을 잡아준다고 했고 은혁은 "한 명정도는 그런 게 좀 있어야 한다"고 해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr