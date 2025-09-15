[사진 = (주)쇼노트]

배우 이주영이 연극 ‘셰익스피어 인 러브’의 서울 공연을 성공적으로 마무리했다.‘셰익스피어 인 러브’는 ‘로미오와 줄리엣’이 셰익스피어의 사랑에서 비롯되었다는 상상에서 출발한 작품이다. 슬럼프에 빠진 젊은 셰익스피어가 연극 배우를 꿈꾸는 귀족 여성 비올라 드 레셉스를 만나 다시 글을 쓰기 시작하면서 펼쳐지는 이야기를 담고 있다.이번 공연은 지난 7월 5일부터 9월 14일까지 예술의전당 CJ토월극장에서 진행됐다. 서울 공연을 성황리에 마친 셰익스피어 인 러브는 내달 18일과 19일, 부산문화회관 대극장에서 이번 시즌 마지막 무대를 이어간다.이주영은 극 중 시대의 벽을 넘어 자신의 꿈과 사랑을 향해 나아가는 ‘비올라 드 레셉스’로 분했다. 그는 진취적이고 주체적인 인물을 섬세한 감정으로 표현했다. 이주영은 사랑과 꿈, 신분 사이에서 갈등하는 비올라의 서사를 밀도 있게 풀어내며 관객과 평단 모두의 호평을 받았다.이주영은 “지난 두 달은 비올라를 연기한 시간이 아니라, 비올라로 살아간 시간이었다. 비올라의 용기와 갈망, 모든 감정을 함께 하며 무대 위에서 매 순간 숨 쉬듯 존재할 수 있었다”라고 소감을 밝혔다. 이어 “함께 동고동락하며 무대에 올랐던 동료 배우들과 스태프분들, 그리고 ‘셰익스피어 인 러브’를 사랑해 주신 관객분들께 감사 인사를 전하고 싶다. 함께했던 시간들을 오래 간직하고 싶다”라고 덧붙였다.지난 4월 '생추어리 시티(Sanctuary City)'를 통해 연극 무대에 데뷔한 이주영은 ‘셰익스피어 인 러브’를 통해 또 한 번의 강렬한 인상을 남겼다.한편, 이주영은 범죄 스릴러 드라마 ‘단죄’로 시청자를 만난다. ‘단죄’는 오는 24일부터 매주 수목 밤 9시 30분 웨이브(Wavve), 밤 9시 40분 드라맥스에서 순차 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr