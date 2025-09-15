사진=tvN

1964년생 한석규와 1999년생 배현성이 부동산 큰 손으로 완벽 변신한다.오늘(15일) 첫 방송 될 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'에서는 신사장(한석규 분)과 조필립(배현성 분)의 남다른 첫 공조 플레이가 펼쳐진다.신사장은 갈등 해결을 위해서라면 상황에 따라 합법과 편법의 경계를 유연하게 오가기도 하는 협상 계의 살아있는 전설이다. 언제나 기상천외하고 예측 불가한 방식으로 문제를 풀어내지만, 결과만큼은 늘 탁월하기에 모두의 인정을 받고 있다.반면 그런 신사장의 직원으로 호흡을 맞추게 된 조필립은 법과 정의, 명확한 규칙을 최우선으로 여기며 어떤 상황에서도 법을 지켜야 한다는 굳은 신념을 가진 원칙주의자. 문제에 접근하는 방식부터 해결 과정, 결과 도출까지 정반대인 사장과 직원의 대환장 케미스트리를 예감케 한다.그러나 이러한 예상이 무색하게 공개된 사진 속 신사장과 조필립은 뜻밖의 찰떡궁합으로 위장 작전을 이끌고 있어 눈길을 끈다. 선글라스로 한껏 멋을 낸 두 사람의 범상치 않은 포스에 부동산 사장 박사장(윤나무 분)도 당혹스러운 표정을 짓고 있다.신사장과 조필립은 앞에 앉아 있는 박사장의 존재를 잊은 듯 서로를 바라보며 둘만의 세상에 빠져 있어 황당함을 더한다. 자석의 N극과 S극처럼 양 끝단에 있던 두 사람이 서로에게 찰싹 달라붙어 있는 이유는 무엇일지, 대체 이들은 왜 부동산에 나타난 것일지 궁금증이 쏠리고 있다.'신사장 프로젝트'는 오늘(15일) 저녁 8시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr