/ 사진출처: 킹콩 by 스타쉽

/ 사진출처: 킹콩 by 스타쉽

송승헌의 촬영 현장 비하인드가 공개됐다.지니 TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’(연출 최영훈, 극본 박지하, 기획 KT스튜디오지니, 제작 점보필름, 스튜디오봄)에서 ‘독고철’ 역으로 출연 중인 송승헌의 촬영 현장 비하인드 스틸을 여러 장 공개했다.공개된 사진 속 송승헌은 진지한 표정으로 모니터링을 하고 있어 시선을 끈다. 그런가 하면, 쉬는 시간에도 대본을 보며 짓는 그의 훈훈한 미소는 극 중 독고철의 유쾌함을 엿보게 한다. 또 다른 사진에서 송승헌은 엄정화(봉청자 역)와 대본을 보며 열정적으로 논의 중인 모습. 이날 촬영은 극 중 독고철이 청자의 광고 촬영 현장에 함께 간 장면으로, 그는 상대 배우와의 케미를 살리기 위해 적극적으로 의견을 주고받은 것은 물론, 애드리브 아이디어까지 제시하는 등 노력을 기울였다는 후문이다.이러한 송승헌의 연기 열정은 ‘금쪽같은 내 스타’의 스토리를 더욱 풍성하게 만들며 시청자들의 호응을 이끌어냈다. 그는 극 초반부터 독고철의 진중한 모습과 위트 넘치는 순간들까지 다채롭게 표현해냈다.한편, 지니 TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’는 매주 월, 화 밤 10시 채널 ENA를 통해 방송되며, 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개된다. OTT는 티빙에서 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr