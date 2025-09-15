'하트시그널4' 김지영이 녹내장을 고백했다.
지난 13일 김지영의 유튜브 채널에는 '우는 날도 있는 거지 뭐' 제목의 영상이 업로드됐다.
해당 영상에서 김지영은 대학병원에 방문했다. 그는 "사실 전 젊은 녹내장 환자"라고 고백했다. 이어 "초기에 발견해 잘 관리되고 있지만 병원에 올 때마다 무서운 건 어쩔 수 없나 보다. 6개월마다 온갖 검진을 받고, 교수님 진료를 본다. 다행히 담당해주시는 교수님이 참 좋다"고 덧붙였다. 이에 교수는 "마음 편히 진행해도 된다. 안압이 훨씬 처음보다 떨어져 있다. 작년 초에 처음 왔는데, 그때 이것보다 나빠지지 않았으면 좋겠다고 생각했다. 이 가운데는 우리가 지키는 게 목적이었는데, 오늘 보니까 괜찮은 것 같다"고 말했다.
김지영의 아버지도 녹내장을 앓고 있었다. 부계 유전으로 녹내장이 생긴 것이다.
김지영은 자신의 상태에 대해 “다행히 나는 시야 바깥부터 손상이 오고 있다. 시야 가운데 손상이 오면 실생활에 직격타이기 때문에 중앙 시신경을 지키는 게 최우선 목표”라고 설명했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
