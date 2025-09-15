SNS

'하트시그널4' 김지영이 녹내장을 고백했다.지난 13일 김지영의 유튜브 채널에는 '우는 날도 있는 거지 뭐' 제목의 영상이 업로드됐다.해당 영상에서 김지영은 대학병원에 방문했다. 그는 "사실 전 젊은 녹내장 환자"라고 고백했다. 이어 "초기에 발견해 잘 관리되고 있지만 병원에 올 때마다 무서운 건 어쩔 수 없나 보다. 6개월마다 온갖 검진을 받고, 교수님 진료를 본다. 다행히 담당해주시는 교수님이 참 좋다"고 덧붙였다.이에 교수는 "마음 편히 진행해도 된다. 안압이 훨씬 처음보다 떨어져 있다. 작년 초에 처음 왔는데, 그때 이것보다 나빠지지 않았으면 좋겠다고 생각했다. 이 가운데는 우리가 지키는 게 목적이었는데, 오늘 보니까 괜찮은 것 같다"고 말했다.김지영의 아버지도 녹내장을 앓고 있었다. 부계 유전으로 녹내장이 생긴 것이다.김지영은 자신의 상태에 대해 “다행히 나는 시야 바깥부터 손상이 오고 있다. 시야 가운데 손상이 오면 실생활에 직격타이기 때문에 중앙 시신경을 지키는 게 최우선 목표”라고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr