사진 제공=레브엔터테인먼트

사진 제공=레브엔터테인먼트

사진 제공=레브엔터테인먼트

배우 박형식이 일본 첫 팬 콘서트를 성황리에 마쳤다.박형식은 지난 13, 14일 양일간 일본 도쿄 마쿠하리 멧세 마쿠하리 이벤트 홀(Makuhari Messe Makuhari Event Hall)에서 '박형식 2025 팬콘 [BEGINNING](비기닝)'으로 1만 5천여명의 팬들을 동원하며 인기를 입증했다.이번 팬 콘서트의 타이틀 'BEGINNING(비기닝)'은 최근 발표한 박형식의 첫 번째 일본 미니앨범 타이틀과 동명으로, 새로운 시작을 알리는 동시에 앞으로도 팬들과 함께하겠다는 애정 어린 메시지를 담았다. 지난 3월 진행된 일본 팬미팅 'UNIVERSIKTY(유니버식티)' 이후 약 6개월 만의 현지 팬 만남이기도 하다.'Shine On You(샤인 온 유)' 무대로 팬 콘서트의 포문을 연 박형식은 지난 공연에서 많은 팬들이 요청했던 OST 무대를 선보였다. 그는 '청춘월담' OST '몽우리', '힘쎈여자 도봉순' OST '그 사람이 너라서', '화랑' OST '여기 있을게', '닥터슬럼프' OST '내게 기대' 등 직접 참여한 작품의 OST를 부르며 관객의 환호를 받았다.이와 함께 'ON 형식', 'OFF 형식'의 진솔한 이야기가 담긴 특별한 토크로 팬들에게 색다른 재미를 선사했다. 팬들의 질문에 답해주는 'SIKcret Q&A(식크릿 Q&A)' 코너를 준비해 최근 새롭게 시작한 것부터 가장 좋아하는 드라마 캐릭터, 애창곡 등 다양한 이야기를 전했다.신곡 '恋しくて逢いたくて(코이시쿠테 아이타쿠테)'의 무대를 최초로 공개한 것은 물론 지난 3월 팬미팅 당시 선공개했던 'I Love You Girl(아이 러브 유 걸)' 가창 시 팬들의 응원이 더해져 현장의 열기를 최대치로 끌어올렸다. 박형식만의 감성과 함께 한층 더 깊어진 음악적 매력으로 팬들을 사로잡은 것.이처럼 박형식은 탄탄한 무대와 함께 다채로운 구성으로 팬 콘서트를 준비했다. 그는 "일본 첫 번째 미니 앨범 발매와 함께 팬 콘서트로 일본 팬분들과 다시 만날 수 있어 너무 행복한 시간이었다"고 했다. 이어 "첫 솔로 앨범, 첫 팬 콘서트, 새로운 시작을 함께 해준 팬분들 덕분에 더욱 특별했고 즐거웠다. 앞으로도 많은 관심과 응원 바란다"며 소감을 밝혔다.박형식은 최근 첫 번째 일본 미니앨범 'BEGINNING' 발매와 함께 팬 콘서트, 그리고 지난 14일 종영한 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '트웰브' 출연까지 '열일' 행보를 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr