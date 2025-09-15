'잗동건♥' 고소영, 24살 연하 男배우 성덕이었다…"연애할 시간 없을 것 같아" ('펍스토랑')

사진=텐아시아DB

배우 고소영(52)이 배우 이준영(28)에게 팬심을 드러냈다.‘고소영의 펍스토랑’(이하 ‘펍스토랑’)은 KBS에서 새롭게 선보이는 유튜브 콘텐츠로, 펍스토랑의 지배인인 MC 고소영이 평소 팬이었던 아이돌, 배우 등 손님들을 초대해 애정이 담긴 요리를 직접 만들어 대접하고 팬으로서 궁금했던 이야기들을 가감 없이 나누는 팬심 대변 토크 프로그램이다.15일 저녁 유튜브 KBS 엔터 채널에서 공개된 ‘펍스토랑’ 2회의 손님은 배우이자 가수 이준영이다. ‘펍스토랑’ 지배인 고소영은 “준영 씨 작품은 다 봤다”며 작품 속 이준영의 명대사들을 직접 언급하며 팬심을 고백, ‘라면 덕후’로 유명한 이준영을 위해 ‘편스토랑’에서 많은 사랑을 받았던 ‘철판게장라면’을 업그레이드해 준비했다.이준영은 고소영이 준비한 라면에 감격, 코를 박고 행복하게 흡입해 고소영을 흐뭇하게 했다. 이어 이번에는 이준영이 시판라면으로 일식 라멘을 만드는 초간단 요리를 선보였다. 칼질부터 선수의 포스를 풍긴 이준영은 자신만의 팁으로 거침없이 요리했다. 고소영은 이준영의 요리를 지켜보며 “뭐든 허투루 하는 게 없는 사람”이라고 혀를 내둘렀다.오는 22일 5년 만에 새 앨범 ‘라스트 댄스(LAST DANCE)’로 가수 컴백을 앞두고 있는 이준영은 이 날 앨범 중 발라드 곡을 직접 불러 고소영을 그야말로 ‘심쿵’하게 했다. 노래에 크게 감동한 고소영은 “너무 절절하다. 경험에서 나온 거 같다”라고 감탄하며 “너무 바빠서 연애할 시간도 없었을 거 같은데”라고 조심스럽게 물었다. 이에 이준영은 “있긴 한데, 참 후회가 돼요”고 밝혔다.이준영의 아버지와도 전화 통화가 이루어졌다. 고소영은 "평소 이준영의 아버지가 SNS에 올리는 아들에 대한 사랑의 글들을 보며 감동을 많이 받았다"고 밝히며, 이준영의 아버지와 자식들의 사춘기에 대한 뒷담화를 한참 이어가 웃음을 줬다.이어 고소영이 “(그렇게 키운) 아들이 성공하고 나서 잘 해드리나요?”라고 묻자, 아버지는 “내가 은퇴할 때, 아들이 ‘걱정 없이 살게 해드리겠다’고 하더라”며 가족 사랑이 깊은 이준영의 이야기를 털어놔 모두를 뭉클하게 했다. 고소영이 이준영에게 "내 나이 때가 되면 어떤 사람으로 성장해 있을지 무서울 정도"라고 극찬했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr