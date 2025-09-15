'55세' 심현섭, 결혼 5개월 만에 기쁜 소식 알렸다…♥정영림 내조 받으며 단독 MC 첫 출근 ('사랑꾼')

사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

지난 4월 결혼한 심현섭(55)이 울산 프로그램에서 단독 MC를 맡게 됐다고 밝혔다.15일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 '울산 사위' 심현섭이 울산의 방송국에서 지역 인기 프로그램 단독 MC를 맡아 첫 출근한다. 지난번에 심현섭의 외조를 받은 아내 정영림은 '일일 매니저'가 되어 운전을 해주고 무거운 짐까지 손수 옮기며 내조의 영왕으로서 '심스타' 심현섭의 곁을 지켰다.심현섭은 '심스타'라고 농담을 건네는 아내에게 "심스타라고 하지마. 무슨 심스타야"라고 겸손해 하면서도 "진짜 매니저 같다. 원래는 내가 짐을 들어주는 게 맞잖아"라면서 든든한 남편의 모습도 보였다. 또 "매일 짐 들어줘야 한다"고 부탁하다가도 "오늘 녹화하고 끝날 수도 있다"며 너스레를 떨었다.일일 매니저가 된 정영림은 관계자들에게 "오늘 오빠 첫 출근인데 잘 부탁드린다"며 손수 준비한 선물을 건넸다. 심현섭은 "이러다가 소속사에서 (매니저 해 달라고) 연락 오면 어떡하냐"고 아내의 프로페셔널한 모습에 뿌듯해했다.그러나 대망의 첫 녹화 도중 비상이 걸렸다. 제작진의 재녹화 선언에 현장 분위기는 단번에 얼어붙었다. 과연 심현섭의 울산 첫 출근이 성공적으로 마무리되었을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr